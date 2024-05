Jenson Button: «Newey zu Ferrari? Glaube ich nicht»

​Formel-1-Weltmeister Jenson Button (44) glaubt nicht, dass Star-Designer Adrian Newey nach der Kündigung bei Red Bull zu Ferrari ziehen wird. «Ich schätze, er wird in England bleiben.» Und zu Williams gehen?

Fast zwanzig Jahre lang war er der Mann hinter dem Erfolg von Red Bull Racing: Star-Designer Adrian Newey. Nun hat der 65-jährige Engländer bestätigt, dass er eine Auszeit braucht. Viele Insider sind davon überzeugt – er wird den alten Traum verwirklichen und zu Ferrari gehen.

Das Begehren von Ferrari ist nachvollziehbar: Im Rahmen seiner Arbeit bei Williams, McLaren und Red Bull Racing haben Autos aus seiner Feder 253 Pole-Positions errungen und 2017 GP-Sieger. 13 Mal saßen Piloten beim Gewinn ihrer WM-Titel in seinen Autos, 12 Konstrukteurs-Pokal gehen auf sein Konto.

Aber Newey beteuert im Fahrerlager des Miami International Autodrome, dass es noch keine Entscheidung gibt, was seine Zukunft angeht.

Gegenüber den Kollegen von Sky sagt der beste Rennwagenkonstrukteur der vergangenen dreissig Jahre: «Als ich damals zu Red Bull kam, hatte ich keine Ahnung, was daraus werden würde. Um genau zu sein, schien das für meine Karriere ein ziemliches Risiko zu sein. Und dann wurde diese fabelhafte Reise daraus. Ich fühle mich geehrt, dass ich mit all diesen tollen Fachleuten über all die Jahre arbeiten konnte und was wir gemeinsam alles erreichen durften.»



«Die Formel 1 nimmt dich voll und ganz in Anspruch. 2021 war mit dem WM-Kampf gegen Mercedes sehr intensiv, gleichzeitig trieben wir die Umstellung zur neuen Flügelwagen-Epoche voran. Es ist der Punkt gekommen, an dem ich mir wie Forrest Gump im Kinofilm sagen muss – ich bin ein wenig müde.»



«Ich bin in der sehr glücklichen Lage, dass ich nicht arbeiten muss. Ich arbeite, weil ich daran Freude habe. Aber nun fand ich: Das ist ein guter Moment, um einen Schritt zurück zu machen, eine Pause einzulegen, ein wenig Bilanz zu ziehen, zu reisen. Ich will mit meiner Frau Mandy und den Hunden ein Motorhome packen und durch Frankreich rollen, das Leben genießen.»



Und was ist nun mit dem angeblichen Wechsel zu Ferrari? Newey lässt alle Türen offen: «Vielleicht werde ich zum Punkt kommen, an dem ich mir sage – gut, das wird das nächste Abenteuer. Aber in diesem Moment habe ich dazu keinen Plan.»



Formel-1-Champion Jenson Button sagt über die Zukunft von Newey als GP-Experte von Sky: «Es ist eine große Sache, nach Italien umzuziehen, nicht wahr? Ich glaube eher, dass Newey in England bleibt.»



Kommt es am Ende vielleicht sogar zu einer Rückkehr von Adrian Newey zu seinem früheren Arbeitgeber Williams? Teamchef James Vowles: «Wir hatten einige Gespräche, aber nichts Konkretes. Aber natürlich wäre es traumhaft, einen Mann wie Adrian Newey verpflichten zu können.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing