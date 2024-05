Lando Norris (McLaren): «Die falsche Richtung»

Lando Norris erklärte nach dem Qualifying zum Miami-GP’: «Ich denke, wir sollten weiter vorne in der Startaufstellung stehen»

Lando Norris konnte im Qualifying zum Miami-GP die fünftschnellste Runde drehen und damit seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri in den Schatten stellen. Doch richtig glücklich war er nach der Zeitenjagd nicht.

Der Miami-Sprint war für Lando Norris gelaufen, bevor er richtig angefangen hatte: Kurz nach dem Start wurde der McLaren-Star Opfer einer Kettenreaktion, an deren Anfang ein spätes Bremsmanöver von Lewis Hamilton stand. Norris hatte keine Chance, sein Auto wurde gedreht und er war damit draussen. Das Team hatte danach die Aufgabe, den GP-Renner bis zum Qualifying zu reparieren.

Dabei nahm man auch einige Änderungen am Set-up vor, wie es die neuen Sprint-Regeln erlauben. Rückblickend war dies ein Fehler, wie Norris nach dem Qualifying festhielt. Der Brite, der die fünftschnellste Runde drehte und dabei schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri blieb, erklärte zunächst: «Das Team hat ganze Arbeit geleistet und das Auto nach dem Sprint wieder hinbekommen.»

Norris sagte aber auch mit Blick auf die fürs Qualifying vorgenommenen Anpassungen an der Fahrzeugabstimmung: «Wir haben getan, was wir für richtig hielten, doch auf der Strecke wirken sich gewisse Dinge manchmal anders aus. Wir haben ein paar Änderungen vorgenommen, und ich wünschte, wir könnten diese nun rückgängig machen, aber natürlich geht es nicht.»

«Das war wohl die falsche Richtung, in die wir gegangen sind. Beim Reifenmanagement waren wir besser aufgestellt als am Freitag. Aber ich hatte etwas mehr Mühe mit dem Auto», schilderte der 24-Jährige, der auch nüchtern bestätigte: «Ich denke, wir sollten weiter vorne in der Startaufstellung stehen, aber es war ein vernünftiges Qualifying. Wahrscheinlich war nicht mehr möglich. Im Rennen werden wir versuchen, eine gute Punkteausbeute zu ergattern.»

GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0