Kevin Magnussen knallhart: So reagiert Lewis Hamilton

​Der Däne Kevin Magnussen brachte im Miami-Sprint Mercedes-Star Lewis Hamilton zur Weißglut, aber der Haas-Fahrer hat als Teamplayer alles richtig gemacht – auch dank ihm wurde Nico Hülkenberg Siebter.

Es war das härteste Duell in diesem unterhaltsamen Miami-Sprint: Kevin Magnussen zog im Zweikampf gegen Lewis Hamilton alle Register, mit einigen cleveren Manövern aus dem Rennfahrer-Lehrbuch, und mit einigen Aktionen, welche den britischen Rivalen fuchsteufelswild machten und die Rennkommissare in Aktion versetzte.

Letztlich wurde Magnussen Zeitstrafen-versetzt nur 18., aber aus Haas-Sicht spielt das keine Rolle, denn Kevin sorgte dafür, dass Nico Hülkenberg vor ihm ein wenig Luft erhielt und am Ende zwei wichtige Punkt für Haas einfahren konnte.

Kevin ist lange genug in der Vollgasbranche, um zu wissen, was er da angerichtet hat, aber der Zweck heiligt die Mittel. Er sagt: «Alle meine Strafen sind verdient, keine Frage. Aber ich musste für das Team fahren.»

«Ich war gegen Hamilton in großer Gefahr, ich musste mich wie verrückt wehren, um vorne zu bleiben, und um für Nico eine Lücke zu erzeugen, musste ich eben diese dumme Taktik anwenden.»



«Freude macht mir das nicht. Aber ich bin nicht nur Einzelkämpfer, ich bin eben auch Mannschaftsspieler. Ich würde gerne anders Rennfahren, aber heute bestand mein Job darin, Nico den Rücken frei zu halten, und das habe ich getan.»



Und Lewis Hamilton? Der ärgerte sich zwar im Rennen, meinte aber nach dem Sprint: «Kevin war komplett ehrlich über seine Aufgabe. Das Duell war ein paar etwas jenseits des Erlaubten, aber ganz ehrlich – ich mag dieses Beinharte. Daher bin ich auch nicht frustriert, ich verstehe seinen Standpunkt, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.»



Hamilton hätte ohnehin keine Punkte geholt: zu schnell in der Boxengasse, 20 Sekunden-Strafe, Platz 16.





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0





