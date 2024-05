Christian Horner: Keine Newey-Klausel für Verstappen

​Im Haifischbecken Formel 1 kreiste das Gerücht, Max Verstappen könne Red Bull Racing verlassen, wenn Star-Designer Adrian Newey gehe. «Stimmt nicht», sagt RBR-Teamchef Christian Horner.

Adrian Newey wird nach fast zwanzig Jahren Arbeit für Red Bull aufhören. Der 65-jährige Engländer braucht eine Pause: «Ich bin, um es in den Worten von Forrest Gump zu sagen, ein wenig müde. Ich will mit meiner Frau und den Hunden im Wohnmobil durch Frankreich gondeln.»

Im Haifischbecken Formel 1 kursierte darauf das Gerücht: Wenn Newey nicht mehr für Red Bull tätig sei, dann könne Max Verstappen von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wischt dieses Gerücht entschlossen vom Tisch, wenn er bei den Kollegen von Sky sagt: «Natürlich sind die Einzelheiten unseres Vertrags mit Max Verstappen vertraulich. Aber es gibt keine Klausel, welche das Arbeitsverhältnis von Max an jenes von Adrian bindet.»

«Max und Adrian haben ein hervorragendes Verhältnis, aber Max versteht die ganzen Abläufe und die Planung. Das alles erzeugt keine Kurzschlussreaktionen, die Team-Struktur bleibt intakt, wenn Adrian zurücktritt.»



Zuletzt war auch davon die Rede, dass Mercedes dem dreifachen Weltmeister Max Verstappen eine sagenhafte 150 Millionen Euro-Offerte unterbreitet habe. Horner schmunzelt: «Nun, es ist euer Job, über so etwas zu berichten, aber so wie ich das verstehe, ist Max noch immer hier.»



«Max fühlt sich im Team wohl, der hat eine tolle Gruppe von Technikern um sich herum, er hat ein prima Auto, das beste im Startfeld. Und er fährt besser denn je.»



«Es geht nicht immer nur um Verträge, es geht um Inhalt. Wir erleben einen Fahrer, der sich in seinem Umfeld ideal einbringen kann.»



Verstappen selber hat zur angeblichen Offerte festgehalten: «Ich habe immer gesagt, dass ich in einem guten Umfeld arbeiten möchte und ein schnelles Auto fahren will. Unterm Strich kann es nicht um Geld gehen, das ist für mich nicht der entscheidende Faktor. Ich bin mit meinem Gehalt happy. Mir ist viel wichtiger, dass ich ein Auto habe, mit dem ich um Siege kämpfen kann und nicht Sechster werde. Ich sehe meine Zukunft bei Red Bull.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing