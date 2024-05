Miami-GP: Fahrerwunsch respektiert, Show gedämpft

​Nach der Fahrerpräsentation von Miami 2023 fragten sich viele Fans: Wann wird der Show-Faktor unerträglich? Auch die Piloten regten sich über das Tamtam auf. Die Organisatoren in Miami haben reagiert.

Es war natürlich von Anfang an klar, dass Miami beim Formel-1-Rennen keine 0815-Fahrerpräsentation veranstalten würde. Und die Amerikaner erhalten vom Autosport-Weltverband FIA da eine ziemlich lange Leine. Denn die FIA hat eingewilligt, das übliche Prozedere vor einem WM-Lauf «fallweise zu ändern».

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner, Botschafter des Miami-GP, gibt zu bedenken: «Die Leute müssen verstehen, dass Sportveranstaltungen hier in den USA ein wenig anders abgewickelt werden. Da gehört etwas Glitter und Glamour und Tamtam halt dazu.»

Die Frage ist eher: Wo liegt hier die Schmerzgrenze? Vor einem Jahr gaben viele GP-Fans in den sozialen Netzwerken ihrem Unmut Ausdruck: Zum Fremdschämen, hieß es da über die Fahrerpräsentation vor dem Rennen, unwürdig oder lächerlich. Und das waren noch die netten Kommentare.

Musiker und Black Eyed Peas-Mitglied Will.i.am (ein großer Formel-1-Fan) hatte für die Formel 1 eine besondere Miami-Hymne komponiert, dargeboten von einem Streich-Orchester, LL Cool J stellte die Fahrer vor, die zwischen tanzenden Cheerleaders der Miami Dolphins vortragen, einige davon sahen nicht besonders glücklich aus (die Fahrer, nicht die Cheerleaders).



Stellvertretend meckerte Mercedes-Pilot George Russell später: «Ich bin hier, um Rennen zu fahren, ich bin nicht hier für eine Show. Das alles war nur eine Ablenkung, denn wir standen da eine halbe Stunde in der knallenden Sonne. Ich kenne keinen anderen Sport, wo ein Athlet kurz vor dem Einsatz so was durchmachen muss.»



«Klar verstehe ich, dass wir in der Unterhaltungsbranche tätig sind. Aber ganz ehrlich – mir reicht die kurze Zeremonie mit der jeweiligen Nationalhymne, das finde ich schön und ist auch Zeichen des Respekts für das Land, in welchem wir uns befinden. Das ganze Gedöns dazu, da habe ich wirklich gemischte Gefühle.»



Von diesem Gedöns soll es heute vor dem dritten Miami-GP spürbar weniger geben: Angedacht ist eine knapp gehaltene Präsentation der Piloten auf Videowänden, nicht in Person, als DJ wird Kaskade aus Chicago den Fans einheizen, die Nationalhymne wird vom New Yorker Marc Anthony gesungen.





