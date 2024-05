Miami-Sieger Lando Norris: «Wusste, das ist mein Tag»

​Der Engländer Lando Norris erobert beim Grand Prix von Miami in seinem 110. GP den ersten Sieg. Der 24-jährige Engländer aus Bristol zeigt rund ums Hard Rock-Stadion eine fabelhafte Leistung.

Endlich, endlich hat McLaren-Fahrer Lando Norris zum ersten Mal in seiner Karriere ein Formel-1-Rennen gewonnen, im 110. Grand Prix.

Norris ist der 114. GP-Sieger der Königsklasse (und der 21. aus Großbritannien), der erste neue GP-Sieger seit George Russell 2022 in Brasilien, der erste seit mehr als einem Jahr, der nicht Max Verstappen oder Carlos Sainz heißt.

Norris hat nach acht zweiten Rängen in der Formel 1 endlich triumphiert und sichert McLaren den 184. Sieg in der Formel 1, den ersten für den zweitältesten F1-Rennstall seit Monza 2021, wo Daniel Ricciardo triumphierte – vor Lando Norris!

Der erste Gratulant bei Lando: Max Verstappen. Die beiden sind dicke Kumpels, und die Freude des Niederländers für Lando ist echt.



Es ist der 16. Podestplatz von Norris und der süßeste seiner Formel-1-Karriere. Norris am Funk: «Juhuuuuu! Juhuuuuu! Ich liebe euch alle! Will, wir haben es endlich geschafft (für seinen Renningenieur Will Joseph, M.B.), ich bin so glücklich. Danke, Mama, Danke, Papa, das ist für meine Oma!»



Norris ist der erste Formel-1-Fahrer seit Michele Alboreto 1982 in Las Vegas, der sich seinen Premierensieg in einem Grand Prix in den USA angelt.



Der Miami-Sieger sagt über sein Rennen: «Ich weiß nicht, aber als ich heute Morgen zur Strecke kam, da ging mir durch den Kopf – das ist mein Tag heute.»



«Es war auch wirklich Zeit! Was für ein Rennen! Das hat so lange gedauert, ich bin überglücklich. Zum Schluss dauerte das Rennen scheinbar endlos, aber nun ist es endlich vollbracht.»



«Klar hatte ich in diesem Rennen Glück mit dem Safety-Car, aber ich merkte am Freitag, dass wir an diesem Wochenende schnell genug sind, um hier gewinnen zu können. Heute haben wir die perfekte Strategie gewählt und das endlich gepackt.»



«Ich weiss fast nicht, was ich sagen soll. Ich bin vor allem stolz und glücklich. In den vergangenen Jahren habe ich oft ein paar kleine Fehler gemacht. Ich habe nie den Glauben an mich verloren. Und McLaren hat zum Glück auch nie den Glauben an mich verloren. Heute konnte ich Dankeschön sagen für dieses Vertrauen. Was für ein Tag!»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0