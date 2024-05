Max Verstappen (2.): «Ich freue mich so für Norris!»

​Platz 2 für Weltmeister Max Verstappen beim Formel-1-WM-Lauf im Miami International Autodrome. Der Red Bull Racing-Star muss sich Lando Norris geschlagen geben und sagt: «Das hat Lando verdient.»

Die Körpersprache von Max Verstappen nach dem spannenden Grand Prix von Miami sagt alles: Der Niederländer weiß, dass in diesem Rennen für ihn letztlich nicht mehr drin gewesen ist als der zweite Platz, also kann der dreifache Champion damit gut leben.

Mehr noch: Der Sieger in Miami heißt Lando Norris, mit dem Max auch abseits der Rennstrecken viel Zeit verbringt. Verstappen ist sichtlich happy für den Briten und eilte nach dem Grand Prix von Miami sofort zu Norris, um ihm zu gratulieren.

Es ist der 103. Podestplatz in der Formel-1-Karriere von Verstappen, der fünfte in dieser Saison (erstmals nicht als Sieger), sein dritter in Miami nach seinen GP-Siegen 2022 und 2023. Max hatte auch den Sprint 2024 gewonnen, daher heißt erstmals in Miami der Sieger nicht Verstappen.

Der 26-jährige Verstappen sagt: «Manchmal gewinnst du, und manchmal verlierst du eben. Jeder Rennfahrer kennt das. Ich spüre keine Bitterkeit.»



«Heute war es sehr knifflig. Der Wagen fühlte sich zu Beginn des Rennens auf mittelharten Reifen nicht fantastisch an. Ich konnte zwar die Spitze halten und davonziehen, aber ich merkte an Bord, dass der Wagen nicht so prima liegt wie gewohnt.»



«Nach dem Wechsel auf die harten Reifen sagte mir mein Ingenieur GP die Rundenzeiten der McLaren, und ich dachte mir – wow, das ist verflixt schnell!»



«Auf harten Reifen dann flog Lando nur so dahin, da hatte ich keine Antwort. Ich spürte nicht den üblichen Grip, das war sehr schwierig, ich konnte den Wagen fast nicht um die Kurven wuchten, er wollte einfach nicht richtig einlenken. Aber wenn das ein schlechter Tag war, dann akzeptiere ich Platz 2 gerne.»



«Denn mein stärkstes Gefühl heute ist Freude für Lando. Er hat so lange auf seinen ersten Sieg warten müssen. Und ich bin fest davon überzeugt – das war nicht sein letzter Sieg! Er hat heute vollauf verdient gewonnen, und ich bin glücklich für ihn.»



«Was uns angeht, so werden wir uns anschauen müssen, wieso wir die Reifen nicht so zum Arbeiten brachten, dass der Wagen gut liegt. Ich hatte mal Untersteuern, mal Übersteuern, einfach nicht die übliche Haftung. Dem müssen wir auf den Grund gehen.»



Haben wir heute den wahren Speed des verbesserten McLaren erlebt? Max lacht: «Das will ich doch nicht hoffen!»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0