Zak Brown über Lando Norris: «Her mit dem Tattoo!»

​Als Daniel Ricciardo für McLaren in Monza 2021 siegte, ließ sich McLaren-CEO Zak Brown ein Tattoo stechen. Nun lacht der US-Amerikaner nach dem Sieg von Lando Norris: «Her mit dem zweiten Tattoo!»

Nach dem McLaren-Doppelsieg von Daniel Ricciardo und Lando Norris in Monza 2021 hat sich McLaren-CEO Zak Brown ein Tattoo verpassen lassen – er ließ sich die Umrisse der Monza-Rennstrecke unter die Haut spritzen.

Nach dem fabelhaften Sieg von Lando Norris in Miami lacht der 52-jährige Kalifornier: «Ich bin bereit für mein zweites Tattoo!»

Norris hat im 110. Anlauf mit McLaren endlich seinen ersten GP-Sieg erobert, es ist der 184. für McLaren, den zweitältesten und zweiterfolgreichsten Rennstall der Formel 1, nach Ferrari.

Zak Brown gab nach dem Rennen zu: «Mein Nervenkostüm war gegen Ende des Grand Prix ziemlich ramponiert, und ich zittere jetzt noch! Es wird noch ein wenig dauern, bis ich wieder runterkomme.»

«Was für ein Rennen von Lando! Er hatte an diesem Tag in Miami ein sauschnelles Auto, aber du musst eben auch Leistung abliefern, wenn sich eine Chance bietet, und Lando hat das getan.»



«Ich kann der ganzen McLaren-Mannschaft gar nicht genug danken für die Arbeit, die sie Tag und Nacht für Lando und Oscar leisten. Sie haben unermüdlich geschuftet, dass wir hier eine ganze Latte von neuen Teilen an den Autos haben, und Norris hat sich mit dem Sieg dafür bedankt.»



«Der erste Sieg von Lando war überfällig, und ich freue mich wahnsinnig für ihn, dass es endlich geklappt hat. Er wird von vielen Fans geliebt, er wird von den anderen Piloten respektiert, und jeder bei McLaren ist bereit, sich für ihn ins Zeug zu legen – weil sie genau wissen, dass Lando auf der Bahn alles gibt.»



«Es war herzerwärmend zu sehen, wie ein Pilot nach dem anderen zu Lando gegangen ist, um ihm zu gratulieren. Er ist ein perfektes Rennen gefahren, und die Gegner wissen so etwas zu schätzen.»



Zak Brown vergisst in der Stunde des Triumphs auch zwei McLaren-Legenden nicht, die wir verloren haben: «Unser früherer Sportchef und der langjährige Teilhaber haben von dort oben dazu beigetragen, dass heute alles gut gegangen ist, da bin ich mir ganz sicher.»



Und wie ist das jetzt mit dem zweiten Tattoo? Zak grinst: «Nun, ich hätte nichts gegen etwas mit dem Thema Miami, ich mag die Stadt, sie liegt in meinem Heimatland, also wieso nicht?»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0