Ralf Schumacher zu Lando Norris: «Ein Riesending»

​Lando Norris hat in Miami zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen gewonnen. Der langjährige GP-Pilot Ralf Schumacher, heute F1-Experte von Sky, spricht über ein ganz besonderes Gefühl.

Im 110. Anlauf hat es für Lando Norris endlich geklappt – erster GP-Sieg, beim Großen Preis von Miami. Bei Ralf Schumacher

Bei Ralf Schumacher dauerte das nicht ganz so lang: Im 70. Formel-1-WM-Lauf konnte der heute 48-jährige Ralf den ersten Sieg in der Königsklasse einfahren, fünf weitere folgten.

Heute verfolgt der WM-Vierte von 2001 und 2002 das F1-Geschehen als GP-Experte der deutschen Sky, auch in Florida. Hier in Miami ordnet der 180-fache GP-Teilnehmer das Geschehen im Miami International Autodrome so ein: «So ein erster Sieg, das ist ein Riesending, das setzt schon etwas frei. Man wartet so lange drauf, und es ist ein wunderschöner Tag, wenn es dann endlich so weit ist.»

«In seinem Fall hat er nun das Paket, dass er durchaus weitere Rennen gewinnen kann, aber gleichzeitig ist jetzt auch die Erwartungshaltung größer. Man will als Fahrer immer mehr, und bei aller Freude denkt man bald schon ans nächste Rennen.»



Alle haben vor der Saison einen Durchmarsch von Red Bull Racing erwartet, aber nun hat Carlos Sainz in Australien gewonnen und Lando Norris in Miami. Ralf Schumacher findet: «Das ist eine spannende Saison. Der Druck kommt von allen Seiten. Ferrari ist stärker geworden, aber jetzt auch McLaren.»



«Man muss aber noch ein paar Rennen abwarten, was sich daraus entwickelt, denn hier in Miami ist der Asphalt speziell, bei solchen Verhältnissen hat Red Bull Racing Mühe, siehe auch Singapur. So oder so bin ich davon überzeugt, dass wir nicht den letzten Sieg von Lando Norris erlebt haben.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0