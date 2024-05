Andrea Stella (McLaren): «Norris? Ich wusste es doch»

​Mit Miami-Sieger Lando Norris durfte Teamchef Andrea Stella aufs Siegerpodest. Der Italiener sagt über den ersten GP-Sieg des Engländers: «Mir war immer klar, dass Lando das packen wird.»

Schwer zu sagen, wer auf dem Siegerpodest von Miami mehr strahlte: Der Rennfahrer Lando Norris nach seinem ersten GP-Triumph, oder McLaren-Teamchef Andrea Stella. Der Italiener sagte nach dem ersten Sieg von Norris: «Wir wussten vor dem Rennen, dass wir ein schnelles Auto haben. Aber ganz ehrlich – dass wir uns zum Ende des Grand Prix recht locker vor Max Verstappen halten können, das kam für mich dann doch eher unerwartet. Das gibt uns viel Zuversicht für die kommenden Rennen.»

«Ich wusste immer, dass Lando mindestens ein potenzieller GP-Sieger ist. Wir mussten ihm einfach dazu das richtige Auto geben, und hier in Miami hat das geklappt.»

«Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich mich für Lando freuen, das hat er sich nach so vielen Rennen redlich verdient.»

«Aber ich denke in der Stunde des Triumphs auch an Menschen, die heute neben uns hier in Miami stehen sollten. Wir haben im vergangenen Winter Gil de Ferran verloren, der beim Aufbau des Rennstalls eine wichtige Rolle gespielt hat.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0