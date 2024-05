Miami-Sieger Lando Norris: «Das ist für meine Oma»

​McLaren-Fahrer Lando Norris hat in Miami endlich einen Grand Prix gewonnen. Der 24-jährige Engländer spricht über die lange Durststrecke und seine Gedanken auf dem Weg zum Sieg.

Endlich, endlich war es so weit: Erster Formel-1-Sieg von Lando Norris, beim Großen Preis von Miami in Florida. Der McLaren-Fahrer sagt: «Es ist einfach unglaublich.»

Norris widmete den Sieg seiner Oma. «Es ging ihr in letzter Zeit nicht so gut, und ich habe ihr gesagt – hab bitte ein wenig Geduld, ich spüre, dass der erste Sieg nah ist, und ich will, dass du das miterleben kannst. Ich freue mich so sehr, dass das geklappt hat.»

«Von diesem Tag habe ich immer geträumt, und als ich auf dem Weg Richtung Ziellinie war, bin ich fast durchgedreht. Es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf! Ich war eine Weile eher einsam dort vorne, da hast du Zeit zum Nachdenken.»

«Ich wusste, dass ich das in mir habe. Viele Leute haben mit der Zeit Zweifel gehabt, dass es je passieren wird. Aber ich war mir sicher, ich muss nur weiter meinen Job machen, und dann wird es eines Tages klappen. Und heute war es so weit.»

«Irgend etwas war besonders an diesem Wochenende hier in Miami. Ich merkte, dass etwas in der Luft lag. Und ich kam heute zur Rennstrecke und dachte, aus heiterem Himmel – heute kann ich gewinnen!»



Zwischendurch war Norris allerdings Sechster und sah nicht als GP-Sieger aus. Lando gibt zu: «Das stimmt, zu diesem Zeitpunkt dachte ich nicht an den Sieg. Aber ich wusste, dass die Spitze nicht weit weg, und ich hatte im Gefühl, dass hier in Miami noch etwas gehen könnte, vielleicht mit einer Safety Car-Phase oder so – und dann kam die prompt, für mich zum bestmöglichen Zeitpunkt.»



«Manchmal brauchst du einfach ein wenig Glück, und das war heute auf meiner Seite. Ich lag in Führung, mit frischeren Reifen als Max, und ich sah, dass er mein Tempo nicht mitgehen konnte. Langsam dämmerte mir, dass ich das jetzt wirklich erreichen kann.»



«Ich sehe, wie viel Arbeit das McLaren-Team in den vergangenen Monaten investiert hat, um Oscar und mir ein schnelleres Auto zu geben. Und die jüngsten Verbesserungen, die wir hier in Miami hatten, die haben voll eingeschlagen. So darf es weitergehen!»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,407

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 101

03. Leclerc 98

04. Sainz 85

05. Norris 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 237 Punkte

02. Ferrari 189

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0