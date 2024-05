Angezählter Logan Sargeant enttäuscht über Crash-Aus

Logan Sargeant wuchs in Miami auf, kam in Fort Lauderdale auf die Welt

Logan Sargeant wurde von Kevin Magnussen aus dem Miami-Grand-Prix rausgecrasht. Das Aus kommt zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt für den Amerikaner, um den seit Tagen Rauswurf-Gerüchte kursieren.

Das Heim-Rennen von Logan Sargeant in Miami fand ein abruptes Ende auf halber Strecke.

Der in Florida geborene Williams-Pilot war nach einer Begegnung mit Haas-Pilot Kevin Magnussen gezwungen, das Rennen in seiner Heimatstadt nach einer Kollision mit Kevin Magnussen im Haas vorzeitig zu beenden.

Sargeant nach dem Rennen: «Es war enttäuschend, das Wochenende so zu beenden.»

Angesprochen auf Magnussens Fahrstil, sagt der Amerikaner: «Wir fahren so hart wie wir können für unsere Teams. Manchmal ist es überm Limit, manchmal nicht.»

Sargeant: «An dem Punkt im Rennen hatten wir vermutlich beide Probleme mit dem Tempo. Aber abgesehen davon hatte ich das Gefühl, dass die Pace das Wochenende über hatte.» Doch dann das DNF dank Magnussen.

Bitteres Timing für Sargeant: Der Amerikaner dürfte sich aktuell besonders beweisen wollen. Vor dem Miami-Rennen waren Gerüchte aufgekommen, es sei eine Sondergenehmigung für eine Superlizenz für Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli (17) beantragt worden – angeblich, um Sargeant noch in der laufenden Saison durch den als Supertalent geltenden Formel-2-Piloten im Mercedes-Kundenteam Williams zu ersetzen. Einige behaupteten, das sei schon am dem nächsten Rennen in Imola geplant. Die Mercedes-Seite dementierte die Gerüchte.

Aber auch ohne die Antonelli-Gerüchte steht Sargeant unter Druck. Die erste Saison des Amerikaners verlief enttäuschend. In der zweiten Saison bleibt bislang die Entwicklung nach oben aus.

Kein Glück – und dann kommt auch noch Pech dazu: In Miami nahm Magnussen Sargeant eine Chance darauf, zu zeigen, dass er sein Formel-1-Cockpit verdient hat.

Kevin Magnussen wollte die Szene im Fahrerlager von Miami nach dem Rennen nicht kommentieren. Der Däne steht nach den zwei Strafpunkten, die er zusätzlich zur Zeitstrafe für die Szene bekam, nun bei zehn Strafpunkten – und damit kurz vor einer Sperre.

Für Sargeant dürfte das aber ein nur geringer Trost sein.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0