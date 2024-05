Oscar Piastri: «Gemischte Gefühle» nach Crash-Schaden

Mitten im papayafarbenen Jubelsturm in Miami über den Sieg von Lando Norris hatte Teamkollege Oscar Piastri ein frustig endendes Rennen zu verkraften. Wegen Crash-Schadens musste er zur Reparatur, wurde am Ende nur 13.

Während sein McLaren-Teamkollege Lando Norris der strahlende Sieger des Miami-Grand-Prix wurde, landete Oscar Piastri nur auf Unglückszahl-Platz 13.

Der Australier hatte aus einer Berührung mit Carlos Sainz im Ferrari kurz vor Rennende Schaden am Frontflügel davongetragen, musste zu einem ungeplanten Boxenstopp, um den Flügel zu wechseln. All das kostete ihn wertvolle Zeit, sodass er aus der Gruppe im Kampf um die Plätze vier und fünf weit nach hinten abrutschte.

Piastri: «Ein toller Tag für das Team, aber ein enttäuschender Nachmittag für mich. Ich habe das Gefühl, dass wir in der ersten Hälfte des Rennens vieles richtig gemacht haben, aber in der zweiten Hälfte liefen einige Dinge nicht nach unseren Vorstellungen.» Beschönigend für: Crash-Schaden, den er nicht selbst verschuldet hat.

Piastri: «Das Auto fühlte sich so gut an wie noch nie in diesem Jahr. Ich denke nicht, dass mein Ergebnis die Leistung des restlichen Teams schmälern sollte.»

Der Australier: «Insgesamt sind es gemischte Gefühle. Ich bin aber sehr glücklich für das Team.»

Half Piastri nicht – aber Sainz bekam nach dem Rennen eine Zeitstrafe aufgebrummt, verlor so seinen fünften Platz.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0