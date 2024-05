Alpine: Esteban Ocon feiert ersten Punkt des Jahres

Esteban Ocon holte in Miami den ersten Punkt des Jahres für Alpine

Schlusslicht-Team Alpine feiert im Miami den ersten Punktgewinn des Jahres. Esteban Ocon wird Zehnter – nach einem teaminternen Duell auf der Strecke, das aber glimpflich ausging. Jetzt sind nur noch zwei Teams punktlos.

Ein Punkt, der sich wie viel mehr anfühlt...

Alpine holt in Miami den ersten WM-Punkt des Jahres. Esteban Ocon fährt auf Platz zehn. Der Franzose war von Platz 13 ins Rennen gestartet und hatte sich drei Ränge vorgekämpft.

Ocon nach dem Rennen: «Es ist gut, heute einen Punkt rausgefahren zu haben. In den letzten paar Rennen sind wir dem nähergekommen. Dieses Wochenende konnten wir uns endlich belohnen, was sich das Team nach all den Anstrengungen verdient hat.»

Der Franzose weiter: «Es war von Start bis Ziel ein intensives Rennen mit guten Kämpfen. Wir können mit dem Ergebnis nicht komplett zufrieden sein, weil es nur ein Punkt ist, aber es ist ein wichtiger Punkt in dieser Saison.»

Und er blickt zurück: «In Bahrain waren wir noch in der letzten Reihe. Bis dahin zu kommen, wo wir jetzt sind – das ist Verdienst des gesamten Teams in Enstone und Viry, das den Glauben und die Motivation behalten hat und das Auto verbessert hat. Hoffentlich sind es die ersten von vielen Punkten.»

Das teaminterne Duell um die ersten Punkte hat damit Ocon gewonnen. Für seinen Teamkollegen Pierre Gasly, der von P12 gestartet war und auch als Zwölfter ins Ziel kam, kam das VSC zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Ein Ocon-Punkt also für Alpine.

In der Startphase des Rennens sah es dagegen noch brenzlig aus für den französischen Rennstall: Ocon und Gasly duellierten sich hart Rad an Rad. Doch das Duell der beiden Rivalen ging glimpflich und ohne Schaden aus.

Nachdem Alpine nun ein erstes Pünktchen hat, sind nur noch Williams und Sauber ohne Zähler.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0