Warum Williams in Miami einen Tag zum Vergessen hatte

Die beiden in Miami glücklosen Williams-Teamkollegen Alex Albon (l.) und Logan Sargeant

Williams erwischte in Miami einen richtig enttäuschenden Sonntag. Logan Sargeant wurde rausgecrasht, Alex Albon wurde Letzter. Er sagt: «Es war vermutlich eines der schwierigsten Rennen, die ich mit dem Team hatte.»

Keine Punkte, dafür ein DNF und ein letzter Platz für Williams in Miami…

Pilot Alex Albon erklärt: «Wir haben wirklich Probleme mit dem Grip gehabt und haben versucht, lange auf den Reifen durchzuhalten, was nicht funktioniert hat. Es war vermutlich eines der schwierigsten Rennen, die ich mit dem Team hatte. Wir müssen also versuchen zu verstehen, warum es so schwierig war.»

Albon wurde 19. und damit Letzter derer, die die Ziellinie erreichten.

Der Williams-Pilot: «Unsere Geschwindigkeit war gar nicht schlecht, aber die Autos hinter uns waren alle auf frischen Reifen unterwegs.»

Sowohl das Virtuelle Safety-Car nach Verstappens Poller-Crash als auch das richtige Safety-Car nach dem Sargeant-Magnussen-Unfall konnten Albon nicht helfen – im Gegenteil. Beide Phasen kamen zur absoluten Unzeit für den Thai-Briten.

Dazu kommt fürs Team der (diesmal unverschuldete) Crash von Logan Sargeant. Der Albon-Kollege musste seinen Williams nach 28 Runden abstellen, nachdem er von Kevin Magnussen im Haas rausgecrasht worden war. Erneut keine Punkte, dafür aber Reparaturarbeiten am Auto.

Immerhin: Sorgen um ein Ersatzchassis muss man sich bei Williams nicht mehr machen. Das Team aus dem englischen Grove war zu Saisonbeginn in Bedrängnis gekommen, nachdem es gleich zu Beginn des Jahres mehrere Crashs gegeben hatte, woraufhin die Chassis repariert werden mussten – und man zwischenzeitlich keinen Ersatz mehr in Petto hatte. Ein Ersatzchassis wurde erst zum Miami-Grand-Prix fertig.

Sportdirektor Sven Smeets: «Es war ein harter Sonntag für alle. Ein Tag zum Vergessen.»

Albon: «Ein wirklich hartes Wochenende. Aber wir blicken auf Imola, wo das Team ein paar kleine Upgrades bringen wird.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0