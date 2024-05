Fernando Alonso: «Lando Norris verdient diesen Sieg»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso war einer von vielen Gegnern, die Lando Norris zum ersten GP-Sieg in Miami gratulierten. Der zweifache Weltmeister fand viele lobende Worte für den jungen Briten.

Beim 110. GP-Einsatz war es endlich soweit: Lando Norris machte im GP von Miami alles richtig und sicherte sich seinen ersten GP-Sieg. Damit krönte er sich zum 114. GP-Sieger der Königsklasse, er ist der 21. Brite, der einen WM-Lauf für sich entscheiden konnte. Mit dem 24-Jährigen freuten sich nicht nur alle McLaren-Mitarbeiter und viele Fans an der Strecke.

Auch die Konkurrenz war voll des Lobes für den McLaren-Star, der Gratulationen von mehrfachen Weltmeistern wie Lewis Hamilton und Fernando Alonso entgegennehmen durfte. Letzterer kennt den Engländer schon aus dessen Zeit als McLaren-Junior, Norris durfte gegen Ende der Saison 2018, die Alonso noch für den Traditionsrennstall aus Woking bestritt, FP1-Einsätze bestreiten. Im darauffolgenden Jahr trat er gemeinsam mit Alonso in Zak Browns United Autosport Team beim 24h-Rennen von Daytona an.

Seinen ersten Formel-1-Triumph feierte Norris 21 Jahre nach Alonsos GP-Debütsieg, den der Spanier mit Renault 2003 im Ungarn-GP einfuhr. «Ich freue mich wirklich für ihn, er hat nach so vielen Podestplätzen seinen ersten Sieg geholt. Ich hoffe, er wird diesen Tag nie vergessen. Und ich denke, das ist nur der erste von vielen Siegen», schwärmte der zweifache Champion.

«Er ist ein netter Junge, ein netter Kerl, und ein sehr talentierter Fahrer. Wir kennen uns gut, denn wir haben 2019 die 24h von Daytona zusammen bestritten. Er war McLaren-Testfahrer, als ich dort war. Und wir beide leben in Monaco und sehen uns ab und zu in der Stadt. Manchmal reisen wir auch zusammen», sagte Alonso über den aktuellen WM-Vierten.

Und der 42-jährige Asturier, der bisher 32 GP für sich entscheiden konnte, fügte an: «Nach so vielen Podestplätzen verdient er diesen Sieg. Ich hoffe, er geniesst diesen Tag, denn manchmal vergisst du sehr schnell, weil du dich so sehr auf das nächste Kräftemessen konzentrierst. Ich freue mich auf jeden Fall für ihn und auch für McLaren.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0