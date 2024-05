Lewis Hamilton: «Das schmerzt am meisten»

Formel-1-Star Lewis Hamilton wird im nächsten Jahr mit Ferrari ein neues Kapitel seiner GP-Karriere aufschlagen. Der Abschied von Mercedes fällt dem siebenfachen Weltmeister nicht leicht, wie er betont.

Nach 12 Jahren und sechs gemeinsam errungenen Fahrer-WM-Titeln wird Lewis Hamilton das Mercedes-Team nach der laufenden Saison verlassen. Der siebenfache Champion versucht sein Glück bei Ferrari, wie er bereits vor dem WM-Start im Februar bestätigt hat. Möglich macht dies eine Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Vertrag.

Hamilton verlässt die Werksmannschaft der Sternmarke nach einer langen Durststrecke: Sein letzter GP-Sieg liegt schon Jahre zurück – letztmals gewann er am 5. Dezember 2021 in Saudi-Arabien. Der Abschied fällt ihm nicht leicht, wie er vor dem Miami-Wochenende im «CBS»-Interview erklärte.

Auf die Frage, ob sein letztes Jahr mit Mercedes auch sein Bestes mit dem Stern auf dem Auto werden sollte, erklärte der 39-Jährige, der wie schon in den Vorjahren mit den Tücken seines Dienstwagens zu kämpfen hat: «Das schmerzt jetzt am meisten, denn jeder im Team will, dass dies ein grossartiges Jahr wird, und alle im Werk und an der Strecke arbeiten so hart wie eh und je.»

«Diese ganze Reise war für mich sehr emotional, denn ich liebe dieses Team sehr. Ich gehe auch nicht, weil ich unglücklich bin, oder weil es Probleme zwischen uns gibt. Mercedes hat mich unterstützt, seit ich 13 Jahre alt war, ich liebe diese Marke und alle Leute, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind», beteuerte der 103-fache GP-Sieger.

An das Leben nach dem Rennfahrer-Dasein wolle er noch nicht denken, fügte Hamilton an. «Ich konzentriere mich darauf, den achten WM-Titel zu erobern», sagte der aktuelle WM-Neunte, und erzählte: «Es war natürlich hart, denn wir sind da, um zu gewinnen. Und wenn du nicht gewinnst, musst du deine Perspektive ändern. Du denkst daran, wie du dich verbessern und dahin zurückkehren kannst, wo du warst. Ich habe diese Erfahrung gerne gemacht, aber nach drei Jahren, denkst du dir: Okay, ich habe nun genug davon, lasst uns wieder dahin zurückkehren, wo wir hingehören.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0