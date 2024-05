RB17-Hypercar feiert sein Debüt in Goodwood

Das RB17 Hypercar gibt in Goodwood sein Debüt

Beim Goodwood Festival of Speed in England (11.-14. Juli) wird das Hypercar von Red Bull Advanced Technologies und Oracle Red Bull Racing sein Debüt feiern. Dazu werden historische Boliden ausgestellt.

Das RB17 Hypercar wird beim Goodwood Festival of Speed erstmals sein Debüt feiern.

Bei dem Kult-Event in England (11.-14. Juli) gibt das von Group Chief Technical Officer Adrian Newey und seinem Team entworfene Hypercar Weltpremiere.

Das RB17 Hypercar soll am 12. Juli in Goodwood enthüllt werden. Von der Newey-Schöpfung mit V10-Motor sollen nur 50 Exemplare hergestellt werden. Spitzengeschwindigkeit? Mehr als 350 km/h.

Anlass der Feierlichkeiten: 20 Jahre Red Bull-Kultur in der Formel 1. Red Bull Racing wird entsprechend feiern und viele Rennwagen aus der Geschichte des Teams ausstellen.

Als Fahrer am Start sind Teamchef Christian Horner, der 13-malige Grand-Prix-Sieger David Coulthard und Patrick Friesacher.

Christian Horner, CEO von Oracle Red Bull Racing und Red Bull Advanced Technologies: «Wir freuen uns sehr, den RB17 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorzustellen und könnten uns keine bessere Bühne als das Goodwood Festival of Speed vorstellen. Der RB17 strahlt Rarität und technische Exzellenz aus. Wir haben alles, was wir über den Rennsport wissen, in die Entwicklung des ultimativen Hochleistungsfahrzeugs einfließen lassen und können es kaum erwarten, dass die Öffentlichkeit das Ergebnis zu sehen bekommt.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing39 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0