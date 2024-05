Lando Norris: Valentino Rossi reagiert auf Miami-Sieg

​McLaren-Ass Lando Norris hat aus seiner Verehrung für die Motorrad-Legende Valentino Rossi nie ein Geheimnis gemacht. Nach Norris’ Sieg beim Miami-GP hat sich der Italiener bei ihm gemeldet.

In der Meldeliste des Autoverbands FIA 2019 waren auch die Startnummern für die kommende Saison verzeichnet. Bei den Neulingen war zu sehen: McLaren-Zögling Lando Norris hatte sich für die 4 entschieden. Das kam für einige Fachleute überraschend.

Englische Insider hatten felsenfest geglaubt: Norris würde sich die 46 krallen, die in der Formel 1 nur einmal verwendet wurde (von Caterham-Fahrer Will Stevens in Abu Dhabi 2014), im Motorradsport aber mit Valentino Rossi eine Einheit bildet.

Denn schon bevor es mit der Formel-1-Karriere von Miami-GP-Sieger Lando Norris richtig losging, hatte er verkündet: «Ich bin ein riesiger Fan von Valentino Rossi.»

«Ich hatte einige Möglichkeiten, als es um die Wahl meiner Startnummer für die Formel 1 ging. Ich war in den Jahren vor der Königsklasse mit der 31 gefahren, mit der 11, im Kartsport mit der 33 und der 46. Aber am Ende hat den Ausschlag gegeben, was am besten aussieht, und das ist die 4. Hätte ich die Nummer 46 gewählt, hätten doch alle gesagt, ich würde Valentino Rossi kopieren. Ich wollte etwas Eigenständiges, und die 4 passt perfekt in mein Logo.»

In Monza 2019 trat der Engländer mit einem Helm-Design an, das als Knicks vor dem italienischen Champion Rossi gedacht war.



Norris dazu: «Valentino inspirierte mich auch beim Helm-Design. Als ich anfing, Rennen zu fahren, gab ich meinen Helm einem Designer und sagte ihm: ‚Ich liebe Rossi.‘»



«Und da entstand die Idee für ein Design in Schwarz, Chrom und Orange. Rossi hatte die Sonne und den Mond auf seinem Helm, bei mir waren es zwei Sonnen. Und das Design wurde im Laufe der Jahre angepasst und weiterentwickelt», erzählt der 24-Jährige, dem Rossi als Idol auch eine wichtige Einsicht brachte. «Ich habe auch von Valentino Rossi gelernt, Freude zu haben und den Sport zu genießen.»



2023 in Silverstone traft Lando Norris sein Idol. «Ich war hauptsächlich dort, um ihn zu treffen, und es war eine Ehre. Er war derjenige, zu dem ich aufgeschaut habe und der mich überhaupt erst zum Rennsport gebracht hat. Wer weiß, vielleicht wäre ich gar nicht zum Motorsport gekommen, wenn ich Valentinos Karriere nicht mitverfolgt und mich dann für Motorräder interessiert hätte, oder vielleicht hätte sich dieses Interesse verzögert.»



Tage nach seinem Sieg in Miami hat Lando ein Bild von sich und seiner Siegertrophäe aus Miami gepostet und dazu geschrieben: «Das werde ich nie vergessen, vielen Dank an alle.»



Worauf sich ein gewisser Valentino Rossi meldete und als Kommentar hinzufügte: «Jetzt brauchst du einen neuen.» (Siegerpokal)





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0