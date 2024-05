Williams: Was Vowles über die Sargeant-Gerüchte sagt

Kaum ein Formel-1-Pilot steht unter so großer Beobachtung wie Logan Sargeant. Zuletzt kamen Gerüchte auf, man plane den US-Amerikaner noch in der laufenden Saison zu ersetzen. Was Teamchef James Vowles dazu sagt.

Logan Sargeant kommt einfach nicht aus der Kritik raus. Gerüchten zufolge soll der US-Amerikaner bei Williams noch in der Saison ersetzt werden.

Sargeant sagte dazu in Miami: «Ich gebe ein Bestes. Beim Einstieg ins FP1 habe ich mich so wohl gefühlt wie noch nie in diesem Jahr. Ich hatte das Gefühl, sofort dabei zu sein.»

Der US-Amerikaner: «Ich spreche intern mit James und mit meinen Managern und ich fühle mich wohl. Ich habe das Gefühl, gut gefahren zu sein, ein gutes Qualifying gehabt zu haben. Ich entwickle mich weiterhin weiter.» Gemeint ist Teamchef James Vowles.

Rund um das Miami-Rennen waren Gerüchte aufgekommen, es sei eine Ausnahmegenehigung für eine Superlizenz für Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli beantragt worden. Der Italiener hat zwar bereits die nötigen Lizenzpunkte beisammen, ist aber erst 17 Jahre alt und bräuchte somit eine Sondergenehmigung. Den Gerüchten zufolge solle Antonelli Sargeant bei Williams ersetzen.

Vowles selbst hatte in Miami gesagt: «Wir haben aktuell viel größere Probleme zu lösen als Fahrer.»

Der Brite, der der aktuell jüngste Teamchef der Formel 1 ist: «Es ist an uns, das Auto zu verbessern und uns nach vorn zu bringen. Das ist mein Hauptanliegen vor allem anderen.»

Und zu Antonelli sagt Vowles: «Man muss bedenken, dass er vor gerade mal 20 Monaten noch in einem Formel-4-Auto saß. Es ist ein großer Schritt, in so kurzer Zeit in ein Formel-1-Auto aufzurücken.»

Antonelli hatte mit Mercedes kürzlich Testfahrten in Formel-1-Boliden absolviert.

Vowles stellte außerdem klar: «Ich habe mit Kimi seit Abu Dhabi letztes Jahr nicht mehr gesprochen.»

Vowles: «Ich habe von Anfang an gesagt, dass es eine Leistungsgesellschaft ist. Logan muss sich seinen Platz verdienen. Und im Moment hat er einige harte Ziele, bei denen er viel näher an Alex herankommen muss. Aber im Moment ist nichts auf dem Radar, um ihn zu ersetzen.»

Sollte Sargeant weiterhin eine Leistung bringen wie in seiner ersten Saison und in den ersten sechs Rennen des laufenden Jahres, dürfte aber spätestens am Ende der Saison das Aus bevorstehen.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0