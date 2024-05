Daniel Ricciardo: Die Highlights seiner F1-Karriere

245 GP-Einsätze hat Daniel Ricciardo in seiner bisherigen Formel-1-Karriere bestritten, und dabei einige Erfolge gefeiert und Glanzpunkte gesetzt. Der Australier erzählte unlängst von seinen persönlichen Highlights.

Beim 245. GP-Wochenende seiner Formel-1-Karriere konnte Daniel Ricciardo im Sprint glänzen. Der achtfache GP-Sieger, der sich zuvor in seinem Racing Bulls-Auto schwer getan hatte und viel Kritik hatte einstecken müssen, stellte im Mini-Rennen von Miami seinen Kampfgeist unter Beweis und eroberte den vierten Platz.

«Ergebnisse wie heute sind ein schöner Beweis auch dafür, wie wichtig es ist, dass ein Team in schwierigen Wochen hinter dir steht. Diesen Rückhalt habe ich bei Red Bull, und es ist schön, dass ich mich für dieses Vertrauen nun mit dem vierten Platz bedanken konnte», schwärmte der 34-Jährige nach der Zielankunft. Und auch der strenge Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko betont in seiner SPEEDWEEK.com-Kolumne: «Der vierte Platz war eine Sensation.»

Zu den ganz grossen Highlights seiner Karriere zählt er den Auftritt in Miami aber nicht. Im Gespräch mit «Formula1.com» erklärt er auf die Frage, auf welche bisherigen Formel-1-Leistungen er besonders stolz ist: «Mir kommen zwei in den Sinn: Der erste Sieg gehört sicherlich dazu, denn davon träumst du. Bis du ihn erobert hast, bist du nicht ganz sicher, dass du dazu in der Lage bist.»

«Aber auch mein erstes Melbourne-Wochenende mit Red Bull Racing in der Saison 2014 gehört dazu. Denn da habe ich beinahe die Pole erobert, mich für die erste Startreihe qualifiziert und bin als Zweiter ins Ziel gekommen, auch wenn ich danach disqualifiziert wurde», erinnert sich Ricciardo, der damals einem Problem mit der Benzindurchflussmenge zum Opfer fiel. «Aber es war trotzdem ein stolzer Moment, denn ich war mit einem neuen Team vor heimischer Kulisse unterwegs, und der Druck war gross. Mir fiel hinterher eine grosse Last von den Schultern», fügt er an.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0