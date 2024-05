Martin Brundle: Lob für Lewis Hamilton nach Miami-GP

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton beendete den GP in Miami auf dem sechsten Platz und stellte sich hinterher selbst ein gutes Zeugnis aus. Auch Martin Brundle findet: Der siebenmalige Champion zeigte ein gutes Rennen.

Für Lewis Hamilton war der sechste Platz im Miami-GP ein Grund zur Freude, der Mercedes-Pilot sprach hinterher vom besten Renntag der bisherigen Saison. Und er verwies auf seine Duelle und Überholmanöver, für die er sich selbst gute Noten gab. Die starken Angriffe des Briten hinterliess auch bei den Experten einen guten Eindruck.

Hamiltons Landsmann Martin Brundle erklärte: «Lewis Hamilton fuhr ein kämpferisches und gutes Rennen, das auf dem sechsten Platz endete. Er zeigte einige grossartige Überholmanöver, speziell eines gegen den Haas-Piloten Nico Hülkenberg, bei dem er viel Mut an den Tag legte.»

«Der Mercedes hatte in der Schlussphase einen guten Speed, aber sowohl er als auch George Russell hatten wieder einmal ein Wochenende mit verwirrenden Tempounterschieden», fügte der 64-Jährige angesichts der Leistung der Renner mit dem Stern an. Russell beendete das Rennen auf dem achten Rang, er tat sich vor allem auf dem harten Reifen schwer.

In Imola will Mercedes neue Teile nachlegen, nachdem der erste Teil des Upgrades bereits in Miami zum Einsatz gekommen war. Die Sorgenfalten sind tief, wie Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin in seiner GP-Analyse betont hat. «Wir haben anhaltend das große Problem, dass sich der Wagen von Training zu Training unterschiedlich verhält», erklärte er nüchtern. Und er versprach: Auch in den Rennen nach Imola wird das Werksteam von Mercedes Neues ans Auto bringen.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0