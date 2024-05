Formel-1-Strafpunkte: GP-Stars äussern Kritik

Das F1-Strafpunktesystem hat bisher zwar noch keine Rennsperre zur Folge gehabt, dennoch werden kritische Stimmen laut: Einige Fahrer wünschen sich, dass man die Verteilung der Strafpunkte überdenkt.

Kevin Magnussen sorgte in Miami für viele Diskussionen, weil er sich gleich mehrere Strafen und fünf Strafpunkte eingehandelt hat. Damit steht der Däne vor einer Rennsperre, die automatisch verhängt wird, wenn ein Fahrer innerhalb von 12 Monaten 12 Strafzähler gesammelt hat. Der Haas-Pilot darf sich bis März 2025 nichts zuschulden kommen lassen, dann verfallen die ersten Punkte auf seinem Konto.

Der Blick in die entsprechende Tabelle zeigt: Auch Sergio Pérez und Logan Sargeant stehen bereits bei 8 Strafzählern, Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hat in diesem Jahr deren sechs gesammelt. Sargeant, der das Heimspiel in Miami nicht beenden konnte, äusserte deutliche Kritik an der Vergabe der unbeliebten Punkte.

Auf die Frage, ob die Strafpunkte zu leichtfertig vergeben werden, schimpfte der Amerikaner: «Ich denke, bei mir war es extrem frustrierend. Die Strafe ist eine Sache, aber dafür auch noch Strafpunkte zu kassieren, ist ein schlechter Witz.» Gemeint sind die zwei Straf-Zähler, die er in China kassiert hatte, weil er während einer Safety-Car-Phase überholt hatte. «Sehr viel schlimmere Dinge passieren, und dafür gibt es dann nichts. Aber wenn ich die Linie gleichzeitig mit einem Gegner kreuze, gibts gleich zwei Punkte dazu. Meiner Ansicht nach geht das in die falsche Richtung.»

Pérez stimmte ihm zu: «Ich denke, manchmal bezahlst du durch die Zeitstrafen schon einen hohen Preis für ein Vergehen, und dann kommen auch noch die Strafpunkte dazu – das sollten wir noch einmal anschauen, auch weil immer mehr Rennen auf dem WM-Programm stehen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0