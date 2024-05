Haas in Imola: Oliver Bearman (Ferrari) für Magnussen

​Haas-Teamchef Ayao Komatsu läst sein Versprechen ein: Ferrari-Junior Oliver Bearman (19) fährt in Imola im ersten Training für Kevin Magnussen – als Training für weitere Einsätze.

Oliver Bearman sitzt im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola im Haas-Rennwagen: Im ersten Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna ersetzt der 19-jährige Engländer den GP-Veteranen Kevn Magnussen.

Der Einsatz des britischen Ferrari-Zöglins macht aus gleich mehreren Perspektiven viel Sinn.

Grund 1: Haas hat Partner Ferrari versprochen, dem Sensations-Siebten von Jeddah (Bearman ersetzte den Blinddarm-operierten Carlos Sainz) mehr F1-Fahrzeit zu ermöglichen.

Grund 2: Kevin Magnussen steht nach seinen Pisten-Fouls von Miami bei zehn Strafpunkten. Kommen zwei Punkte hinzu, muss der Däne einmal aussetzen. Sein Nachfolger: Oliver Bearman.

Grund 3: Ferrari will den jungen Bearman 2025 in der Formel 1 weiter ausbilden, dies bei Partner Haas.



Haas-Teamchef Ayao Komatsu Ende April im SPEEDWEEK.com-Interview: «Er hat bei seinen bisherigen Einsätzen für uns, zuletzt beim Nachsaisontest 2023 in Abu Dhabi eine sehr gute Figur gemacht. Aber natürlich ist es etwas Anderes, wenn du plötzlich im Ferrari zum dritten Training in Jeddah ausrücken musst.»



«Oliver hat er wirklich gut hinbekommen, damit hat er bewiesen, wie reif er bereits ist. Er hat verstanden, was von ihm erwartet wird, und er blieb in Saudi-Arabien auf einer Strecke, auf Fehler ratz-fatz passiert sind – das war eine rundweg überragende Leistung, die er da gezeigt hat. Uns war schon im vergangenen Jahr klar, dass er ein großes Talent ist. Aber es war dennoch beeindruckend, wie er den Einsatz im Ferrari gemeistert hat.»



Als Teamchef halte man genau nach solchen Fahrern Aussicht, erklärte der Japaner weiter. «Bearman ist sehr schnell, bodenständig und kann mit jedem gut kommunizieren. Er versteht, was von ihm verlangt wird. Für einen jungen Fahrer kann es ziemlich überwältigend sein, wenn er die Chance bekommt, erstmals ein Formel-1-Auto im ersten Training zu fahren, da kann es sein, dass man sich zu sehr sich selbst fokussiert. Ollie war nicht so. Ich bin mir sicher, dass er auch aufgeregt war, aber er verstand gleich, was das Team brauchte. Er überzeugte mit Anpassungsfähigkeit, Speed und technischem Sachverstand.»



Bei welchen weiteren fünf GP-Wochenenden Oliver Bearman im Haas-Rennwagen sitzen wird, steht noch nicht fest.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0