McLaren-Chef zu Newey und Verstappen: Ohne geht nicht

​McLaren hat beim Grand Prix von Miami zum 184. Mal einen Formel-1-WM-Lauf gewonnen. McLaren-CEO Zak Brown spricht darüber, wie wichtig der Fahrer und wie wichtig das Auto ist für einen Sieg.

Grand Prix von Miami (Florida): Endlich hat Lando Norris zum ersten Mal in seiner Karriere ein Formel-1-Rennen gewonnen, im 110. Grand Prix. Der Engländer ist der 114. GP-Sieger der Königsklasse, der 21. aus Großbritannien und der erste neue GP-Sieger seit George Russell 2022 in Brasilien, der erste seit mehr als einem Jahr, der nicht Max Verstappen oder Carlos Sainz heißt.

Norris sichert McLaren den 184. Sieg in der Formel 1, den ersten für den zweitältesten F1-Rennstall seit Monza 2021, wo Daniel Ricciardo triumphierte – vor Lando Norris! Der erste Gratulant bei Lando: Max Verstappen. Die beiden sind dicke Kumpels, und die Freude des Niederländers für Lando ist echt.

Gewiss, der Red Bull Racing-Rennwagen von Max Verstappen war an diesem Tag in Miami angeschlagen, und RBR wurde vom Rennverlauf nicht begünstigt. Dennoch sind viele Formel-1-Fans überzeugt: Der Speed von Norris im McLaren war echt, der Sieg verdient.

Die uralte Frage bleibt: Wie viel Anteil am Sieg hatte der Fahrer, wie wichtig waren die Qualitäten seines Autos?

McLaren-CEO Zak sagt im Formel-1-Podcast Beyond the Grid: «Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn du Rennen und letztlich den WM-Titel gewinnen willst, dann brauchst du beides – einen Star am Lenkrad und den schnellen Wagen eines herausragenden Designers.»

Der 52-jährige Kalifornier weiter: «Ich glaube: Im Renner von Red Bull Racing würden sechs oder sieben Fahrer Weltmeister werden. Aber so gut Max Verstappen ist, und ich halte ihn für einen der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten – ich glaube nicht, dass er heute den Titel in einem anderen Auto gewinnen würde.»



«Sergio Pérez ist ein exzellenter Formel-1-Fahrer, aber schaut euch die übliche Distanz an zwischen ihm und Verstappen. Max macht einen so unfassbar guten Job, aber dahinter ist alles im Fluß. Einmal sind wir zweite Kraft, dann nur die fünfte, das bewegt sich hinter der Spitze ständig. Die Autos liegen dicht beisammen, und an diesem Punkt macht dann der Fahrer den Unterschied. Daher sage ich: Du brauchst beides, um die Nase vorn zu haben.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0