Valtteri Bottas: Enttäuscht wegen Hülkenberg bei Audi

​Der zehnfache Formel-1-GP-Sieger Valtteri Bottas gerät in Gefahr, dass er für 2025 ohne Rennwagen bleibt. Bei Sauber muss er gehen. Er verhandelt nach eigenen Aussagen «mit mehreren Teams».

So schnell geht’s in der Formel 1. Noch Anfang April sagte der Finne Valtteri Bottas, WM-Zweiter von 2019 und 2020: «Für mich steht im Vordergrund, dass ich hier bei Sauber bleibe und dann Audi-Fahrer werde. Ich kann meine Erfahrung einbringen, wenn 2026 die neue Rennwagengeneration kommt.»

Diese Generation kommt, Bottas hingegen geht: Am 26. April wurde seitens Sauber/Audi bestätigt – der heutige Haas-Fahrer Nico Hülkenberg kehrt zum in der Schweiz angesiedelten Rennstall zurück. Und Audi jagt als Teamgefährten für Nico den Spanier Carlos Sainz.

Für den Finnen Valtteri Bottas (228 Grands Prix, zehn Siege) und den Chinesen Guanyu Zhou (50 Grands Prix, Achter in Kanada 2022) wird kein Platz mehr sein.

Bottas klingt überrascht: «Nico ist halt Deutscher, und Audi hatte gesagt, dass sie einen deutschen Fahrer wollten. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ein Pilot für 2025 so früh bestätigt worden ist.»

«Ich spreche mit mehreren Teams, einige Verhandlungen sind etwas weiter fortgeschritten als andere.»



Der 34-jährige GP-Routinier braucht am kommenden GP-Wochenende von Imola dringend Werbung in eigener Sache: Er liegt derzeit auf dem zweitletzten WM-Rang, nur Logan Sargeant ist noch schlechter. Über 14. Ränge in Australien und Japan ist Bottas nicht hinausgekommen.



Zhou als WM-18. steht in den Notizbüchern der Teamchefs auch nicht ganz oben. Er wurde in Bahrain Elfter.



Letztmals gepunktet hat Bottas in Katar 2023, als Achter. Die letzten Punkte von Zhou gehen auf das gleiche Rennen zurück, als er in Losail Neunter wurde.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0