Imola-GP im Live-Ticker: So verrückt wird das Wetter

​Beim WM-Lauf auf der Formel-1-Traditionsstrecke Imola müssen sich die Fahrer auf alles gefasst machen: Gut möglich, dass die Qualifikation auf trockener Bahn gefahren wird, das Rennen aber auf nasser.

Im Mai 2023 konnte der Formel-1-WM-Lauf der Emilia-Romagna nicht stattfinden: Tagelang Regenfälle in der norditalienischen Region, in welcher 4,4 Millionen Menschen leben, Überschwemmungen, 21 Flüße traten über die Ufer, mehr als tausend Erdrutsche waren zu beklagen, 32.000 Menschen mussten sich ein neues Zuhause suchen, weil ihre Häuser und Wohnungen zerstört waren, Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Das war die traurige Bilanz der Regionalregierung im November 2023.

An Sportanlässe wie ein Autorennen war da nicht mehr zu denken, die Absage des Formel-1-WM-Laufs von Imola logisch. Ein Jahr später arbeiten die Italiener noch immer daran, die Schäden zu beheben. Die Lage hat sich aber so normalisiert, dass die Fans nach Imola zurückkehren können.

Das Frühlingswetter bleibt launisch: Regen und Gewitter am Dienstag und Mittwoch (14./15. Mai), wenn sich der Vollgaszirkus einrichtet am Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dann drei Tage lang freundliches Wetter, mit bis zu 28 Grad gar sommerlich.

Doch ausgerechnet für Sonntagnachmittag des Grand Prix, am 19. Mai, rückt die nächste Schlechtwetterzone heran, so die italienischen Meteorologen. Durchaus möglich also, dass die Qualifikation für den WM-Lauf auf trockener Bahn durchgeführt werden wird, Besucher und TV-Zuschauer aber ein Regenrennen erleben könnten.

Nach zwei Sprint-Wochenenden in Shanghai und Miami kehren wir in Italien zum herkömmlichen GP-Format zurück: zwei freie Trainings am Freitag, drittes Training am Samstag sowie Qualifikation, am Sonntag wie üblich der Große Preis.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unseren beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Dazu haben wir für Sie das Programm der Formel-1-übertragenden Sender zusammengefasst.





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Freitag, 17. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Miami

10.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

13.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen



Samstag, 18. Mai

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024



Sonntag, 19. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

08.10 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso Nürburgring 2007

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button Kanada 2011

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.45 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.30 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung

23.35 ORF1 – GP Emilia-Romagna Wiederholung