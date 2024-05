Pierre Gasy: Wie Alpine langsam aus der Krise findet

​Schock für La Grande Nation zu Beginn der Formel-1-Saison 2024: Der Alpine-Rennwagen der GP-Sieger Pierre Gasly und Esteban Ocon war das schlechteste F1-Auto. Nun arbeitet sich Alpine aus der Krise.

Es hat sechs GP-Wochenenden 2024 gedauert, bis Alpine den ersten WM-Punkt dieser Saison an Land gezogen haben – Esteban Ocon ist in Miami Zehnter geworden. Damit liegen die Franzosen auf dem achten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal, denn Williams und Sauber sind noch schlechter und punktelose Neunte und Zehnte.

Alpine hatte zu Beginn der Saison in Bahrain und Saudi-Arabien das mit Abstand langsamste Auto: zu viel Gewicht, zu wenig Einfallsreichtum in Sachen Aerodynamik.

Mit den jüngsten Verbesserungen des Modells A524 können die Grand-Prix-Sieger Pierre Gasly (triumphierte 2020 in Monza) und Esteban Ocon (gewann 2021 auf dem Hungaroring) mehr Tempo machen, wie der 28-jährige Gasly in Miami bestätigt hat.

Der WM-Siebte von 2019: «Wir haben zunächst daran gearbeitet, den Wagen abzuspecken. Gewicht ist Rundenzeit, und zehn Kilo zu viel bedeutet als Faustregel drei Zehntelsekunden pro Runde. Also kann sich jeder ausrechnen, welches Manko wir hatten.»

«Ein zu schweres Auto wirkt sich noch anders aus», so der Racer aus der früheren GP-Stadt Rouen. «Mehr Gewicht ist auch Gift in Sachen Reifenverbrauch. Also wirst du doppelt bestraft.»



Inzwischen soll der blaue Rennwagen am Gewichtslimit sein, und die jüngsten Aero-Verbesserungen haben das Auto beflügelt.



Gasly weiter: «In Sachen Fahrzeugbalance hat sich nicht viel getan, aber der neue Boden erzeugt mehr Abtrieb, und weniger Gewicht erleichtert Esteban und mir das Reifen-Management.»



«Wir sprechen hier von kleinen Schritten, aber die Leistungsdichte im Feld ist so enorm, dass jeder kleine Schritt eine große Wirkung haben kann. Mit der jüngsten Ausbaustufe holen Esteban und ich endlich mehr aus dem Wagen – sei dies beim Angreifen oder in der Verteidigung.»



«Wir hatten in Miami ein paar wirklich schöne Zweikämpfe, ich konnte zwischendurch sogar mal Fernando Alonso überholen, womit ich jetzt vor dem Rennen nicht unbedingt gerechnet hätte. Wir mischen wieder anständig mit.»



«Der Punkt von Esteban unterstreicht, dass uns Fortschritte gelingen. Das ist ganz wichtig für die ganze Mannschaft. So muss es weitergehen.»



«Was mich angeht, so spüre ich den Wagen noch nicht in der Art, dass ich mich als Fahrer ideal einbringen kann. Es wird besser, aber da muss noch mehr kommen. Unser Ziel besteht darin, wieder an jedem GP-Wochenende in die Top-Ten fahren zu können.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0