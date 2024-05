David Coulthard zur Mercedes-Krise: «Enttäuschend»

​Mercedes-Benz tritt an Ort. Auch in Miami kämpften Lewis Hamilton und George Russell mit einem schwer berechenbaren Auto. Der 13-fache GP-Sieger David Coulthard (53) findet das enttäuschend.

Lewis Hamilton Sechster, George Russell Achter – die Beute der früheren Serien-Weltmeister Mercedes-Benz beim Miami-GP war mager. Der 246-fache GP-Teilnehmer David Coulthard, heute als Formel-1-Experte der Kollegen von Channel 4 tätig, findet das «enttäuschend. Wir alle wollen doch, dass Lewis und George an der Spitze mitmischen können.»

Der inzwischen 53-jährige Schotte Coulthard, für Red Bull bei Schauläufen immer wieder am F1-Lenkrad, stellt fest: «Wir sprechen hier von absoluten Premium-Fahrern. Lewis ist der erfolgreichste aller Piloten. Aber er muss sich wie George da durchbeißen. Sie haben enorme Schwierigkeiten, und dies ausgerechnet in einer Ära, in welcher die Leistungsdichte im Feld höher ist denn je zuvor.»

«In China war der Letzte der Sprint-Quali weniger als 1,6 Sekunden langsamer als der Schnellste, 20 Fahrer also innerhalb dieses Zeitraums. Wir sprechen hier von extrem kleinen Abständen.»

«Ich zweifle keinen Moment daran, dass Hamilton und Russell herausragende Fahrer sind. Also liegt es an den Technikern, den Wagen zu verbessern. Damit scheinen sie sich derzeit sehr schwer zu tun.»

George Russell ist derzeit WM-Siebter, mit Rang 5 in Bahrain als Highlight. Lewis Hamilton liegt auf Zwischenrang 9, Platz 6 in Miami war sein bestes GP-Ergebnis.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0