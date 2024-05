Nico Hülkenberg: Nach 209 Grands Prix erstmals Imola!

​Kaum zu glauben, aber wahr: Nach 209 Formel-1-GP in 14 Saisons tritt Haas-Fahrer Nico Hülkenberg zum ersten Mal im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola an. «Darauf freue ich mich extrem.»

Gut Ding will Weile haben: Es hat tatsächlich von Bahrain 2010 bis Miami 2024 gedauert, dass der deutsche GP-Routinier vor seinem ersten Formel-1-Wochenende in Imola steht!

Grund: Als Nico in der Königsklasse Stammfahrer wurde, gab es den Großen Preis von San Marino in Imola nicht mehr (von 1981 bis 2006), und als Imola in Corona-Zeiten einsprang, als Grand Prix der Emilia-Romagna, also von 2020 bis 2022, da hatte Nico kein Stamm-Cockpit. 2023 war Nico zurück, doch da konnte der WM-Lauf wegen Überschwemmungen in der Region nicht stattfinden.

Der 36-jährige Emmericher sagt: «Es ist tatsächlich so – ich kenne Imola nur aus dem Simulator. Ich freue mich extrem, auf dieser Traditionsstrecke endlich mal fahren zu können.»

«Es fühlt sich seltsam an in diesem Frühling: Wir haben erst das siebte GP-Wochenende, aber die Action ist so intensiv, dass das Empfinden ein ganz anderes ist, so hätten wir schon viel mehr Rennen hinter uns. Darüber hinaus tut es gut, nach dem ganzen Übersee-GP wieder in Europa antreten zu können.»

Kevin Magnussen hat seinem Stallgefährten schon Einiges über Imola erzählt. Der Däne sagt: «Eine fabelhafte Bahn! Imola ist eine jener Strecken, die mich bereits fasziniert haben, als ich noch zuhause vor dem Fernseher saß. Schon damals wollte ich unbedingt dort mal fahren. Daher war es wunderbar, dass dieses Rennen wieder den Weg zurück ins WM-Programm gefunden hat. Ganz abgesehen davon ist es immer etwas Besonderes, einen Formel-1-Rennwagen in Italien zu fahren.»

«2022 konnte ich in Imola im Sprint einen Punkt angeln. Es ist nicht ganz einfach, in Imola zu überholen. Also kommt dem Abschlusstraining eine noch größere Bedeutung zu als sonst.»

«Nach zwei Sprint-Wochenenden in Folge und den ganzen Übersee-Rennen wird es hilfreich sein, im klassischen Format auf bekannter Bahn Daten sammeln zu können.»



«Klar vergesse auch ich nicht, dass unser Sport hier vor dreißig Jahren Roland Ratzenberger und Ayrton Senna verloren hat. Das gehört zur Geschichte dieser Strecke untrennbar dazu.»





