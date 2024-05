Sebastian Vettel mit Lauf für Ayrton Senna in Imola

Sebastian Vettel ist beim Rennen in Imola vor Ort, organisiert Gedenkaktionen für Ayrton Senna. Der Deutsche will «das Vermächtnis eines wirklich großen Fahrers» ehren. Was Vettel plant und wie er sich an Senna erinnert.

Ein Wochenende, das im Zeichen eines ganz Großen steht. Rund um das Imola-Rennen gedenkt die Formel 1 Ayrton Senna und Roland Ratzenberger, die vor 30 Jahren am schwärzesten Wochenende der Formel 1 bei Unfällen ums Leben kamen.

Ex-Pilot und Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel wird am Grand-Prix-Wochenende vor Ort sein und plant in Gedenken einen Streckenlauf und eine Demo-Fahrt. Dazu hat der Heppenheimer, der 2022 seine Karriere beendete, eine Merchandise-Kollektion herausgebracht, deren Erlös Stiftungsprojekte unterstützt.

Vettel erinnert sich: «Ich war erst sieben Jahre alt, als der Unfall passierte. Von meinem Vater habe ich gelernt, was für in großartiger Fahrer Ayrton Senna war. Er war ein großer Fan von Ayrton und gab mir eine Senna-Puppe und ein kleines Senna-Spielzeugauto.»

Vettel: «Ich bin ihm aber nicht nähergekommen als bei einer Trainingssession am Freitag, die ich in Hockenheim beim Deutschland-Grand-Prix von den Rängen geschaut habe. Ich habe leider nie die Gelegenheit gehabt, ihn persönlich zu treffen. Später in meiner Karriere als Rennfahrer habe ich viel über ihn von den Leuten im Fahrerlager und drumherum gelernt, ihre Geschichten über ihn als Mensch und als Fahrer.

Der Ex-Pilot: «Was ich viel später besonders an ihm geschätzt habe, war dass er nicht nur einer der besten Rennfahrer überhaupt gewesen ist, sondern auch Mitgefühl und Unterstützung gezeigt hat für die oft schwierigen sozialen Probleme und die Armut in seinem Heimatland Brasilien. Diese Unterstützung wird heute, 30 Jahre später, dank der Senna-Stiftung fortgesetzt. Das ist das Vermächtnis eines wirklich großen Fahrers, und deshalb möchte ich Ayrton Senna heute und für immer mit all seinen Fans in Erinnerung behalten.»

Am Donnerstag, also dem Medientag vor dem Grand Prix, veranstaltet Vettel einen Streckenlauf. Um 18 Uhr geht es an der Start-Ziel-Geraden los. Am Senna-Denkmal in der Tamburello wird pausiert und eine Schweigeminute abgehalten. Vettel stellt allen Fahrern ein Vorhängeschloss mit dem Branding #FOREVER SENNA zur Verfügung. Die Schlösser sollen dann zu den anderen, bereits am Zaun befestigten Schlössern zum Gedenken aufgehängt werden. Besondere Lauf-Aktionen sind Vettels Ding: Auch zu seinem letzten Rennen 2022 in Abu Dhabi veranstaltete er einen Streckenlauf mit Themen-T-Shirts.

Alle Fahrer sind zudem eingeladen, ein Senna-Shirt zu tragen. Der Erlös aus dem Verkauf dieser T-Shirts kommt der Senna-Stiftung und Vettels V5-Projekten zugute. In der Kollektion gibt es auch eine Balaclava, die Fahrer am Rennwochenende tragen können.

Nicht die einzige Gedenk-Aktion von Vettel für Senna am Wochenende: Er wird zudem Demorunden mit einem historischen Senna-McLaren drehen.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0