Sebastian Vettel ehrt Senna: Demofahrt in Imola

Im Rahmen des GP-Wochenendes in Imola wird auch Sebastian Vettel auf die Strecke gehen: Der vierfache Champion wird zu Ehren von Ayrton Senna eine Demofahrt im McLaren MP4/8 von 1993 unternehmen.

Vor 30 Jahren verlor die Motorsport-Szene einen ganz Grossen: Ayrton Senna verunglückte am 1. Mai 1994 im Formel-1-Rennen von Imola, einen Tag nachdem Roland Ratzenberger sein Leben im Qualifying verloren hatte. Der Brasilianer bleibt unvergessen, auch Jahrzehnte nach seinem Ableben gehört er zu den beliebtesten Rennfahrern, die die Welt gesehen hat.

Und das nicht nur bei den Fans, die immer noch zahlreich in Senna-Shirts an die Rennstrecken dieser Welt pilgern. Auch die heutigen GP-Stars selbst sehen den Ausnahmekönner aus Brasilien als ein Idol an. Deshalb ist es auch keine grosse Überraschung, dass ihm mehrfache Weltmeister wie Lewis Hamilton, Fernando Alonso und Sebastian Vettel immer wieder Tribut zollen.

Letzterer hat sich zwar nach der Saison 2022 aus der Königsklasse verabschiedet. Um Senna zu ehren, kehrt er aber im Rahmen des diesjährigen Imola-Wochenendes wieder auf die Strecke zurück. Auf seinem Instagram-Kanal sagt der vierfache Champion: «Ayrton Senna war nicht nur ein Fahrer, den ich sehr schätze, weil er einer der Besten war, den die Racing-Welt gesehen hat, sondern auch ein Mensch mit viel Mitgefühl.»

«Es ist jetzt 30 Jahre her, seit sein Unfall sich ereignet hat, und ich will ihm Tribut zollen. Deshalb werde ich beim GP-Wochenende in Imola dabei sein, um in seinem Auto, den McLaren MP4/8, zu fahren. ich hoffe, dass ich euch alle am Sonntag, 19. Mai, dort sehen werde», ergänzt der Heppenheimer.