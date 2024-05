Vor Imola-GP: Alex Albon verlängert bei Williams

Tolle Nachrichten für Williams-Fans vor dem Grand Prix in der Emilia Romagna. Das Team aus dem englischen Grove verkündet am Mittwoch vor dem Rennen, dass Alex Albon seinen Vertrag verlängert.

Alex Albon bleibt Williams-Fahrer. Vor dem Imola-Wochenende hat das britische Tea die Verlängerung mit dem Piloten verkündet.

Die genaue Laufzeit wird nicht genannt, es ist aber von einer «mehrjährigen» Vertragsverlängerung die Rede.

Der Thai-Brite ist seit 2022 bei Williams, gilt als Zugpferd innerhalb des Teams. Auch wenn der zu Beginn der laufenden Saison mehrere unglückliche Crashs hatte, stellt er mit seiner insgesamt betrachtet konstanten Leistung dennoch klar seinen Teamkollegen Logan Sargeant in den Schatten.

Albon: «Ich bin sehr glücklich, bei Williams Racing zu bleiben und weiterhin mit so talentierten und engagierten Leuten zu arbeiten. Es war ein schwieriger Start ins Jahr, aber seit ich zu Williams gekommen bin, haben wir zusammen so viel Fortschritt gemacht und ich habe so viele Veränderungen hinter den Kulissen miterlebt, die uns wieder nach vorne im Grid gebracht haben.»

Albon weiter: «Es ist ein langfristiges Projekt, an das ich wirklich glaube und in dem ich eine Schlüsselrolle spielen möchte, weswegen ich für mehrere Jahre unterschrieben habe. Die Reise wird Zeit brauchen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das richtige Team aufbauen, um voranzukommen und in den nächsten Jahren Großes zu erreichen.»

Teamchef James Vowles wird in der Mitteilung zitiert: «Wir freuen uns, Alex langfristig bei Williams zu halten. Er hat außergewöhnliches Talent, liefert tollen technischen Input und ist engagiert. Es ist ein großer Vertrauensbeweis für Williams und unseren Weg zurück zur Wettbewerbsfähigkeit. Seit seinem Einstieg hat Alex immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, unter Druck Leistung zu bringen. Ihn langfristig zu verpflichten, ist ein wichtiger Teil des Puzzles, um uns in der Tabelle nach oben zu bringen.»

Um Albons Teamkollegen Logan Sargeant ranken sich aktuell gegenteilige Gerüchte: Der US-Amerikaner überzeugt auch in seiner zweiten Saison nicht. Dass sein Vertrag verlängert wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Zuletzt hatte es sogar (inzwischen öffentlich dementierte) Gerüchte gegeben, dass Sargeant noch innerhalb der Saison ersetzt werden solle.

Während Sargeant also noch zittert, weiß Albon, wo die Reise führ ihn weitergeht - bei Williams.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0