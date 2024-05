F1 Academy bekommt Netflix-Serie wie Drive to Survive

«Natürlich Blond»-Produzentin Reese Witherspoon produziert eine Netflix-Dokuserie über die Frauen-Nachwuchsrennserie F1 Academy. Die Serie im Stil von «Drive to Survive» soll 2025 weltweit ausgestrahlt werden.

Kommt nach «Drive to Survive» der nächste Motorsport-Erfolg bei Netflix?

Die US-Schauspielerin und Produzentin Reese Witherspoon (u.a. «Natürlich Blond» und «Walk the Line») und ihr Medienunternehmen Hello Sunshine produzieren eine Netflix-Serie über die Frauen-Nachwuchsserie F1 Academy, die im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt. Die Serie soll 2025 weltweit Premiere feiern.

Reese Witherspoon machte kürzlich wieder von sich reden, als sie eine Spin-off-Serie zu den «Natürlich Blond»-Filmen ankündigte, die ebenfalls 2025 auf Amazon Prime laufen soll.

Neben der blonden Kult-Juristin in Pink nun also auch Frauen-Motorsport im Produktions-Hause Witherspoon! In Anlehnung an das Formel-1-Format «Drive to Survive» will auch die Academy-Serie hinter die Kulissen blicken, das Drama der Rennen zeigen und die persönlichen Geschichte der Fahrerinnen erzählen.

Susie Wolff, Ex-Rennfahrerin und Managing Director der F1 Academy: «Wir wollen der Raketentreibstoff sein, der die Teilhabe von Frauen in unserem Sport antreibt, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Dass die F1-Academy-Doku-Serie mit Netflix weltweit an den Start geht, ist nicht nur ein großer Schritt in Richtung Sichtbarkeit, sondern auch ein klares Statement für die Dynamik und die Nachfrage nach Frauensport.»

Wolff: «Wir wollen die nächste Generation junger Frauen inspirieren und stärken, und Netflix wird die F1 Academy einem globalen Publikum von bestehenden und zukünftigen Fans zugänglich machen.»

Die Formel-1-Dokuserie «Drive to Survive» ist ein riesiger Erfolg für die Rennserie, erweiterte die Zielgruppe des Sports enorm, vor allem in den USA.

Die F1 Academy ist eine reine Frauen-Serie, die im Rahmenprogramm der Formel 1 fährt. Star der Saison bislang: Abbi Pulling. Die Britin (Rodin Motorsport/Alpine-Nachwuchs) gewann drei von vier Rennen in der bisherigen Saison. In der F1 Academy werden je Rennwochenende zwei Rennen gefahren. Den Auftakt in Jeddah gewann Mercedes-Juniorin Doriane Pin. Das nächste Wochenende mit F1-Academy-Rennen ist vom 21.-23. Juni in Barcelona.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0