Imola-GP im TV: Rückkehr nach Rennabsage 2023

​Im Mai 2023 war an Autorennen in der Emilia-Romagna nicht zu denken: verheerende Überschwemmungen. In der Formel 1 mussten Rennen immer wieder abgesagt werden, aus teils seltsamen Gründen.

Die italienische Region Emilia-Romagna im Frühling 2023: Hunderttausende Menschen bangten um ihr Hab und Gut. Tagelanger Starkregen hatte zu Überschwemmungen geführt, 21 Flüsse traten über die Ufer, mehr als tausend Erdrutsche waren zu beklagen, 32.000 Menschen mussten sich ein neues Zuhause suchen, weil ihre Häuser und Wohnungen zerstört waren, Schäden in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. 16 Menschen verloren ihr Leben.

Die Italiener arbeiten auf Jahre hinaus daran, die Schäden zu beheben. Die Lage hat sich aber so normalisiert, dass die Formel 1 nach Imola zurückkehren kann. Wer nicht vor Ort ist, darf auf unseren bewährten Live-Ticker aus Qualifikation und Rennen vertrauen, dazu haben wir für Sie weiter unten auch alle wichtigen Sendetermine von ServusTV, Sky, RTL, ORF und SRF zusammengefasst.

Dass einzelne Formel-1-Rennen nicht stattfinden können, das ist in der 75-jährigen Geschichte der Königsklasse nicht ungewöhnlich. Dass hingegen gleich der ganze erste Teil einer Saison nicht stattfinden konnte, weil sich die Welt im Würgegriff eines Virus befand, das hatte es noch nie gegeben. Die Formel 1 schaffte 2020 letztlich ein Programm aus immerhin 17 Läufen. Trotz Pandemie.

Wieso mussten vor Corona Rennen verschoben oder gestrichen werden? Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich, wie ein Blick in den Rückspiegel zeigt.



1995 wurde der auf 16. April angesetzte Pazifik-GP (in Aida/Japan) nach einem Erdbeben in den Oktober versetzt.



1985 löste sich der neue Belag auf der Traditionsrennstrecke von Spa-Francorchamps auf. Der auf 2. Juni angesetzte WM-Lauf wurde Mitte September nachgeholt.



Meist sind es finanzielle Sachzwänge, welche zur Absage eines Rennens führen: 2015 etwa suchten die südkoreanischen Organisatoren einen Weg aus dem Vertrag mit dem damaligen Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone. Ihr Rennen war ein einziges Fiasko, und so handelten sie nach dem Motto – lieber ein Ende mit Schrecken (Konventionalstrafe aufgrund des Vertragsbruchs) als ein Schrecken ohne Ende.



Der WM-Lauf von Bahrain 2013 konnte aufgrund von Unruhen im Land nicht stattfinden, das auf 13. März angesetzte Rennen wurde zunächst auf Oktober verschoben und später abgesagt.



1997 wurde der Große Preis von Portugal auf 21. September geplant. Aber die Pistenbetreiber weigerten sich aber, ihre Strecke zu modernisieren. Sie erhielten zunächst eine weitere Frist, bis 26. Oktober, dann platzte das Rennen. Stattdessen kam es zu einem Europa-GP in Jerez – und dem dramatischen WM-Finale zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve.



1987 guckten die kanadischen Fans in die Röhre: Das Rennen musste aus einem skurrilen Grund abgesagt werden – die beiden Brauereikonzerne Labatt und Molson stritten sich so lange um das Sponsoring, bis dem Automobilweltverband die Geduld ausging. Die Organisatoren, nicht dumm, nutzten den Rennausfall, um die Boxenanlage von einem Ende des Olympischen Ruderbeckens ans andere zu verlegen.



Der 1979 geplante WM-Lauf in Schweden wurde nach dem Tod der einheimischen Fahrer Ronnie Peterson und Gunnar Nilsson gestrichen: Das Interesse schwedischer Fans und Sponsoren war erloschen.



Der für 1976 geplante Große Preis von Argentinien konnte nicht durchgeführt werden, weil es wirtschaftliche Probleme und daher schwere Unruhen im Land gab.



1969 musste der Belgien-GP gestrichen werden, weil die von den Piloten geforderten Umbauten für mehr Sicherheit nicht durchgeführt wurden. Die englischen und italienischen Rennställe machten klar: Dann fahren wir nicht.



1956 und 1957 wurden einige WM-Rennen wegen der Suez-Krise und der gestiegenen Ölpreise abgesagt – Niederlande, Spanien, Belgien.



1955 wurden nach der Tragödie von Le Mans (84 Tote, als der Mercedes-Rennwagen von Pierre Levegh ins Publikum stürzte) die Rennen von Reims (Frankreich), Nürburgring (Deutschland), Bremgarten (Schweiz) und Pedralbes (Spanien) alle gestrichen.





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Freitag, 17. Mai

08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Miami

10.50 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

13.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

16.40 ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

19.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen



Samstag, 18. Mai

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024



Sonntag, 19. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

08.10 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso Nürburgring 2007

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button Kanada 2011

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.45 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.30 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung

23.35 ORF1 – GP Emilia-Romagna Wiederholung





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0