Fred Vasseur verrät: Das erwartet Ferrari in Imola

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur rechnet mit einem starken Wochenende in Imola

Ferrari wird beim Heimspiel in Imola das erste Upgrade für den diesjährigen Formel-1-Renner auf die Strecke bringen. Die Herausforderung ist entsprechend gross, weiss Teamchef Fred Vasseur.

Mit dem Rennen in Imola beginnt in diesem Jahr die Europa-Saison der Formel 1. Auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari wird nach zwei Sprint-Wochenenden (in China und Miami) wieder im gewohnten Format gefahren. Und viele Teams nutzen die drei freien Trainings, um neben der üblichen Vorbereitung auf das Qualifying und Rennen auch neue Weiterentwicklungen zu testen.

Auch Ferrari hat für das Heimspiel auf jenem WM-Kurs, der dem Hauptsitz des ältesten GP-Rennstalls der Welt in Maranello am nächsten liegt, neue Teile dabei. Deshalb erwartet Teamchef Fred Vasseur auch eine besondere Herausforderung. Er mahnt: «Das wird ein sehr arbeitsreiches Wochenende, denn wir müssen alle neuen Teile auswerten und gleichzeitig das normale Programm zur Vorbereitung auf das Qualifying und das Rennen durchlaufen.»

Und der Franzose erklärt: «Wie immer erwarten wir einen sehr engen Kampf mit unseren Konkurrenten, was bedeutet, dass eine gute Arbeit bei der Feinabstimmung des Autos genauso wichtig sein kann wie jeder Vorteil, den die Upgrades bringen könnten.»

Obwohl seine Mannschaft alle Hände voll zu tun haben wird, ist die Vorfreude gross. «Nachdem das Rennen in Imola in der vergangenen Saison abgesagt werden musste, freuen wir uns sehr, wieder vor unseren Fans zu fahren, die sicher die Tribünen füllen werden», betont Vasseur. Und er fügt selbstbewusst an: «Wir sind zuversichtlich, dass wir ein gutes Tempo zeigen und vorne mitkämpfen können, und wir hoffen, dass wir den Tifosi etwas bieten können.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0