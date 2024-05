Zeitplan Imola-GP: Mit Mercedes-Juwel Kimi Antonelli

​Die Fans freuen sich aufs GP-Wochenende der Emilia-Romagna in Imola, wo ein fettes Programm geboten wird. Viel Aufmerksamkeit vor eigenem Publikum erhält Mercedes-Zögling Kimi Antonelli (17).

Das hat schon eine gewisse Ironie: Einer der vielversprechendsten britischen Nachwuchsfahrer, Oliver Bearman, wird von Ferrari ausgebildet. Und einer der vielversprechendsten italienischen Nachwuchsfahrer, Kimi Antonelli, steht in Diensten des in Großbritannien angesiedelten Formel-1-Rennstalls von Mercedes-Benz.

Die Fans freuen sich im Autodromo Enzo e Dino Ferrari auf ein reichhaltiges Rahmenprogramm, dabei erhalten der 17-jährige Antonelli und der 19-jährige Bearman viel Aufmerksamkeit. Der Engländer tritt in der Formel 2 an und fährt für Haas das erste F1-Training.

Antonelli ist ebenfalls in der Formel 2 zu sehen, als Stallgefährte von Bearman beim Erfolgsrennstall Prema.

In der F2-Meisterschaft sieht es bei Antonelli gegenwärtig so aus: Nach drei Rennwochenenden zu je zwei Läufen ist er Meisterschafts-Neunter, Formtendenz steigend. 14./10. in Bahrain, zwei Mal Sechster in Saudi-Arabien, Ausfall und Vierter in Australien. Nun folgen zwei Formel-2-Rennen im Rahmen der Formel 1 in Europa – innerhalb von einer Woche in Imola und Monte Carlo.



Und Bearman? Er büsste das F2-Wochenende von Saudi-Arabien ein, weil er bei Ferrari den am Blinddarm operierten Carlos Sainz ersetzte (und sehr guter Siebter wurde). Und es dauerte bis zum zweiten Rennen in Melbourne, bis die ersten Punkte unter Dach und Fach waren, als Neunter. Damit ist er in der Zwischenwertung nur auf Rang 19 zu finden. In aller Wahrscheinlichkeit wird das nach Imola anders aussehen.





Zeitplan Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola

Donnerstag, 16. Mai

09.00–11.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

13.45–14.00: Pisteninspektion

14.00–15.00: Highspeed-Test Safety-Car und Medical-Car

14.30–15.35: Pressekonferenz Formel 1-Fahrer

15.05–15.20: Mercedes Targa Florio-Demonstration

15.30–17.00: F1 Experiences Pit Lane Walk

15.30–17.00: F1 Experiences Track Tour und Trophy-Foto

15.45: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Freitag, 17. Mai

09.20–09.35: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.55–10.40: Training Formel 3

11.05–11.50: Training Formel 2

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.00–12.30: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

14.40–15.00: Historische Rennwagen

15.05–15.35: Qualifying Formel 3

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

16.00–16.30: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.25–20.15: Paddock Club Track Tour

19.25–20.15: Paddock Club Pit Lane Walk

19.35–22.00 Uhr: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Samstag, 18. Mai

09.15–09.30: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.05–10.50: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten)

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

11.55–12.25: Formel 1 Boxenstopptraining

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (25 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Historische Rennwagen

17.20–18.45: Paddock Club Track Tour

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.55: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer



Sonntag, 19. Mai

07.40–07.55: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.30–09.20: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten)

10.00–11.05: Hauptrennen Formel 2 (35 Runden oder 60 Minuten)

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (14 Runden oder 30 Minuten)

12.30–12.50: Historische Formel 1

12.55–13.55: Paddock Club Track Tour

12.55–13.45: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48 Uhr: Nationalhymne

15.00–17.00 Uhr: Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden oder 120 Minuten)