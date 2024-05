Adrian Newey (Red Bull Racing): «Fast wie ein Schock»

​Die dominierenden Geschichten von Miami: Lando Norris gewinnt seinen ersten Grand Prix. Und Star-Designer Adrian Newey braucht eine Auszeit. Der Engländer blickt auf verrückte Tage in Florida zurück.

Wenn die Formel 1 auf zwei Themen eingekocht werden soll, die im Rahmen des Miami-GP am meisten Wellen erzeugten, dann sind es diese hier: Erster GP-Sieg von McLaren-Fahrer Lando Norris. Und Red Bull-Stardesigner Adrian Newey, der preisgibt: «Mit den Worten von Forrest Gump – ich bin ein wenig müde.» Der 65-Jährige braucht eine Auszeit, Zukunft in Sachen Motorsport ungewiss.

In der Formel-1-Box von Red Bull Racing am Hard Rock Stadium hat Newey zu Beginn des GP-Wochenendes die RBR-Mannschaft versammelt und ihnen die Gründe dargelegt, wieso sie Ende 2024 auf ihn verzichten müssen. Am Ende gab es bei vielen Mitarbeitern feuchte Augen und rauschenden Applaus. Ein Gänsehaut-Moment.

Im Rahmen seiner Arbeit bei Williams, McLaren und Red Bull Racing haben Autos aus seiner Feder 253 Pole-Positions errungen und 217 GP-Sieger. 13 Mal saßen Piloten beim Gewinn ihrer WM-Titel in seinen Autos, 12 Konstrukteurs-Pokale gehen auf sein Konto.

Viele Fachleute im Fahrerlager glauben: Diese Bilanz wird über 2024 hinaus bei Ferrari poliert. Aber von Adrian Newey selber klingt das anders. Der Brite sagt in einem Interview seines Kumpels und Managers Eddie Jordan in Oyster Yacht: «Wenn du mich vor fünfzehn Jahren gefragt hättest: Wirst du im Alter von 65 Jahren nochmals einen neuen Job annehmen, um dich weitere vier oder fünf Jahre voll reinzuhängen? Dann hätte ich gesagt: Seid ihr verrückt oder was?»



«Es war mein Traum, im Rennsport als Designer zu arbeiten. Ich darf mich glücklich schätzen, dass ich diesen Traum verwirklichen konnte. Jeder Tag war ein Geschenk. Ich liebe meine Arbeit.»



«Aber nun brauche ich Ferien. Eben wie Forrest Gump nach seinem langen Lauf. Ich fühle mich ein klein wenig müde im Moment. Aber an einem gewissen Punkt versuche ich es vielleicht neu.»



«Das Tolle am Motorsport – okay, zwischendurch kann es etwas schmerzhaft sein, aber du erhältst alle zwei Wochen eine genaue Rückmeldung, wo du stehst. Und ich weiß jetzt schon, dass mir das fehlen wird. Ich werde vor der Frage stehen: Wieder von vorne anfangen oder mit der Yacht quasi in den Sonnenuntergang segeln?»



«Das Wochenende von Miami war seltsam. Ich war in Florida, und ich saß auch am Kommandostand für strategische Fragen. Aber ich war in Entscheidungen von Ingenieurs-Seite nicht mehr eingebunden und nahm auch nicht an den entsprechenden Sitzungen teil.»



«Ich hatte in Miami eher das Gefühl, ich eile von einem Medientermin zum nächsten. Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass meine Entscheidung eine so enorme Geschichte werden würde, ich hatte das vielleicht nicht in diesem Ausmass bedacht. So präsent zu sein in Zeitungen und im Fernsehen, das war fast wie ein Schock.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0