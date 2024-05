Miami-Sieger Norris (McLaren): «Ich bin kein Träumer»

​Im 110. Anlauf hat es endlich geklappt: Seit Miami 2024 ist Lando Norris ein GP-Sieger. Im Fahrerlager von Imola spricht der 24-jährige Engländer über seine Erlebnisse in Florida und die Erfolgsaussichten in Italien.

In Miami 2021 hat es Lando Norris seinen Kritikern gezeigt, jenen, die immer nölten, dem jungen Briten mangle es im entscheidenden Moment an Coolness oder am Killerinstinkt, um einen Grand Prix zu gewinnen. Alles Käse.

Norris sagt: «Ich wusste, dass ich das in mir habe. Viele Leute haben Zweifel gehabt, dass es je passieren wird. Aber ich war mir sicher, ich muss nur weiter meinen Job machen, dann wird es eines Tages klappen. Und in Miami war es so weit.»

«Von diesem Tag hatte ich immer geträumt, und als ich auf dem Weg Richtung Ziellinie war, bin ich fast durchgedreht. Es gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf! Ich war eine Weile eher einsam dort vorne, da hast du Zeit zum Nachdenken.»

«Wir haben den Triumph nachher angemessen gefeiert, mit dem Team und auch mit einigen anderen Piloten. Wir hatten einige Drinks und haben es uns gut gehen lassen.»



«Erstmals richtig geschlafen habe ich erst wieder am Dienstag nach dem Rennen. Der Empfang in der Rennwagenfabrik von McLaren werde ich auch nie vergessen. Es war so fabelhaft, die Freude der Menschen zu sehen. Dann hatte ich Zeit für Familie und Freunde und zum Golfspielen.»



«Aber das liegt hinter uns. Jetzt sind wir ganz auf Imola fokussiert. Es wäre schön, noch länger im Miami-Gefühl zu verweilen, und was dort passiert ist, werde ich bestimmt ein Leben lang nicht vergessen, aber nun haben wir frische Aufgaben.»



Was können die McLaren- und Norris-Fans vom kommenden GP-Wochenende erwarten?



Lando meint: «Der McLaren hat in den vergangenen Jahren gut zur Imola-Rennstrecke gepasst, klar mache ich mir Hoffnungen auf ein gutes Rennen. Aber ich bin kein Träumer. Ich weiß, dass uns die Safety-Car in Miami in die Hände gespielt hat. Aber gleichzeitig hatten wir den Speed, um in Florida zu gewinnen. Wir müssen weiter am Auto arbeiten, um Red Bull Racing nicht nur fallweise herauszufordern, sondern an jedem GP-Wochenende.»



«In Sachen Hackordnung hat sich aus meiner Sicht nichts geändert – wir sind Nummer 3 hinter Red Bull Racing und Ferrari.»



«Ich bin in einer seltsamen Lage. Wenn ich nun sage, dass wir immer vorne herumgeigen, dann halten mich die Leute für abgehoben. Wenn ich sage, auf dem Teppich bleiben, wir müssen realistisch sein, dann werden die Leute sagen, ich hätte kein Selbstvertrauen. Also konzentriere ich mich am besten auf unsere Arbeit.»



«Ich sehe die Fortschritte bei McLaren. Aber es ist eine andere Kiste, Max regelmäßig herauszufordern. Das muss unser Ziel sein, aber uns ist klar – einfach wird das nicht. Ich vertraue auf meine Mannschaft und arbeite emsig weiter.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0