Jack Doohan: Formel-1-Test in Zandvoort

Jack Doohan durfte zwei produktive Testtage in Zandvoort geniessen

Alpine-Reservist Jack Doohan durfte in dieser Woche in Zandvoort Formel-1-Erfahrungskilometer sammeln. Der Sohn der Zweirad-Legende Mick Doohan rückte in einem 2022er-Renner von Alpine in Zandvoort aus.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr durfte Jack Doohan in einem GP-Renner auf die Strecke: Nachdem der Australier bereits im Februar im 2021er-Alpine auf dem Rundkurs von Barcelona ausgerückt war, stand diesmal ein Test im 2022er-Modell der Franzosen auf dem Programm. Dieser fand auf dem Circuit Zandvoort statt und dauerte zwei Tage.

Doohan war nicht zum ersten Mal im A522 unterwegs, bereits 2022 gab er im Rahmen seiner ersten FP1-Teilnahme in Mexiko-Stadt im damals aktuellen GP-Auto des Rennstalls aus Enstone Gas. Auch in Abu Dhabi war er in jener Saison im ersten freien Training der Formel-1-Stars mit von der Partie.

Nach dem Einsatz erklärte der 21-Jährige: «Es war toll, wieder im A522 zu sitzen und erstmals auf dem Zandvoort-Rundkurs ein paar Testrunden zu drehen. Das waren zwei grossartige Tage, an denen ich die Strecke für mich hatte. Es war super, dass ich in einem Auto der neuen Fahrzeuggeneration ausrücken durfte, denn so konnten das Race Support Team und ich unseren Erfahrungsschatz erweitern.»

«Wir konnten einen reibungslosen Test geniessen und ich danke dem Team für all die harte Arbeit, die es geleistet hat – sowohl im Vorfeld des Einsatzes als auch während des Tests selbst. Ich freue mich darauf, bald wieder mit ihnen in Silverstone auf die Strecke zu gehen», fügte Doohan an.

Der nächste Alpine-Test steht bereits nächsten Monat in Österreich an, wer dort am Steuer sitzen wird, soll bald bestätigt werden.