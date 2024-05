Fernando Alonso in Imola: Wie Aston Martin schwächelt

​Als der Imola-GP noch Großer Preis von San Marino hieß, stand Fernando Alonso hier schon am Start, das war 2006. Heute fährt er noch immer Formel 1, für Aston Martin. Aber es läuft nicht ganz so gut wie 2023.

Vor einem Jahr war Aston Martin die Sensation des ersten Saisonteils, Fernando Alonso fuhr von einem Podestrang zum nächsten und hätte um ein Haar den Monaco-GP gewonnen. 2024 tun sich Alonso und Aston schwerer – Fernando ist derzeit nur WM-Achter, das Team liegt auf dem fünften Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal.

Die Grünen haben einige Verbesserungen nach Imola gebracht, darunter einen neuen Frontflügel, «aber es ist viel weniger als in der spanischen Presse daraus gemacht wird», so der zweifache F1-Champion in Italien.

«Ich hoffe, wir rücken damit der Spitze näher. Wir haben in Bahrain, Jeddah, Australien und Japan neue Teile ans Auto gebracht, und jedes Mal war es ein Fortschritt. Wir hatten auch in Miami ein paar Optimierungen. Hier in Imola haben wir drei freie Trainings und die Zeit, die neuen Teile auszuloten und die Abstimmung zu optimieren.»

«Aber ich glaube nicht, dass nun alles anders werden wird als bei den Rennen davor. Doch in Monaco, Kanada und Barcelona kommt noch mehr. Die GP-Saison ist ein Entwicklungsrennen. Nur wer da am Ball bleibt, ist konkurrenzfähig.»



Der 32-fache GP-Sieger gibt zu bedenken: «Die Fortschritte sind immer relativ. Wir haben ohne Zweifel ein besseres Auto als 2023, aber die Gegner machen einen verflixt guten Job. Wenn unsere Techniker ein halbes Zehntel Rundenzeit finden, die Gegner aber zwei Zehntel, so bist du am Ende eineinhalb Zehntel langsamer. Das Erfolgsrezept liegt darin, über die gesamte Saison hinweg konstant zu entwickeln und nicht nur eine große Evo-Stufe zu bringen.»



«Es weht uns ein rauer Wind um die Nase, wir kämpfen gegen Top-Teams, die ebenfalls intensiv entwickeln, die aber vor allem mit einer besseren Basis begonnen haben, also müssen wir sie einholen. Nochmals: Unser Auto ist besser als letztes Jahr, keine Frage, und die Fortschritte sind stattlicher, aber die Ergebnisse sind es leider nicht. Die vier Spitzenteams machen einen unglaublich tollen Job. Aber ich bin mit den Fortschritten zufriedener als im letzten Jahr, und ich habe volles Vertrauen ins Team.»





