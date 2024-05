Charles Leclerc: «Kommunikation war kein Problem»

Charles Leclerc: «Wir fangen also nicht bei Null an»

Ferrari-Star Charles Leclerc wird in Imola mit einem neuen Renningenieur arbeiten müssen. Der Monegasse erfuhr dies nach dem Miami-GP. Er betont: Der Wechsel erfolgte nicht aufgrund von Kommunikationsproblemen.

Nach dem Miami-GP teilte das Ferrari-Team mit, dass Charles Leclerc einen neuen Renningenieur bekommen wird. Statt Xavier Marcos, der seit Leclercs Wechsel von Sauber zu Ferrari im Jahr 2019 diese Rolle einnahm, wird künftig Bryan Bozzi die Stimme im Ohr des Monegassen sein. Der Italiener arbeitete zuvor schon als Performance Ingenieur mit Leclerc zusammen.

In Imola offenbarte Leclerc, dass er bei der Entscheidung zum Wechsel keine Rolle spielte. Er betonte: «Natürlich ist alles wichtig, wenn die Leistungsdichte so hoch ist. Die Entscheidung wurde zwischen dem Team und Xavi getroffen. Ich schätze, sie hatten andere Pläne. Ich erfuhr es gleich nach dem Rennwochenende in Miami.»

«Aber ich habe auch mit Bryan, der die Rolle meines Renningenieurs übernehmen wird, seit meiner Ankunft im Ferrari-Team zusammengearbeitet. Er war immer mein Performance Ingenieur, deshalb weiss er genau, wie alles läuft. Wir fangen also nicht bei Null an», fügte der 26-Jährige aus Monte Carlo an.

«Bisher lief alles ganz reibungslos und ich bin mir sicher, dass dies auch weiterhin so laufen wird», erklärte der aktuelle WM-Dritte. Und er stellte auch klar, dass der Wechsel nicht aufgrund von Schwierigkeiten bei der Kommunikation erfolgte. «Wir haben immer versucht, uns so viel wie möglich auszutauschen. Die Kommunikation war kein Problem, denke ich.»

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0