Imola: Leclerc & Ferrari vorn, Max Verstappen sauer

​Zweites Training zum Emilia Romagna-GP in Imola: Charles Leclerc erzielt auf der italienischen Traditionsrennstrecke Bestzeit, Yuki glänzt mit Rang 3, Max Verstappen hat Sorgen und ist verärgert.

Zwei Sprint-Wochenende in Shanghai und Miami, nun wieder ein klassischer Ablauf der Formel-1-Action auf einer klassischen Rennstrecke: Die zweite Trainingsstunde im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola begann bei herrlichem Sonnenschein, 24 Grad, die Bahn 38 Grad warm, ideale Bedingungen.

Zur Freude der Tifosi hatte der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc im ersten Training die Bestzeit erzielt für Ferrari, zahlreiche Fahrer mit erheblicher Mühe, ihre Autos auf der Bahn zu halten. Dies wegen der welligen Bahn und aufgrund eines strammen Windes.

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen vermisste das gute Fahrgefühl im RB20-Rennwagen von Red Bull Racing – das Auto wollte partout nicht knackig einlenken. «Kein verflixter Grip in der Acque Minerali», knurrte der Niederländer am Funk. Max nur Fünfter im ersten Training.

Klar wiesen einige besonders Kluge sofort darauf hin, dass eben Max’ üblicher Renningenieur Gianpiero Lambiase nicht am Wagen von Verstappen gearbeitet habe, sondern Tom Hart. Wieso das denn? Weil RBR im Laufe einer Saison immer wieder anderen Ingenieuren die Möglichkeit gibt, mit den Piloten zu arbeiten, um Erfahrung zu sammeln. An einem klassischen GP-Wochenende mit drei freien Trainings drängt sich das auf. Tom Hart arbeitet übrigens auch sonst in Verstappens Ingenieurs-Team, als Verantwortlicher für die Leistungsfähigkeit des Autos (Performance Engineer).



RBR hatte die Aerodynamik des Autos von Max Verstappen umgekrempelt. Bestätigung: ein Laser-Messgerät am RB20 des dreifachen Champions.



Die Windböen blieben, obgleich weniger stark als im ersten Training. Die Fahrer rückten auf mittelharten Pirelli-Reifen aus, um Erfahrungen im Dauerlauf zu sammeln.



Verstappen mit seiner ersten fliegenden Runde fünf Hundertstelsekunden vor Miami-Sieger Norris und den beiden Ferrari.



Aufregung nach fünf Minuten: Dreher von Alpine-Fahrer Pierre Gasly. Ausser des Stolzes wurde nichts verletzt.



Max Verstappen meldete am Funk: «Das Auto fühlt sich besser als als im ersten Training.» Zum Beweis legte der 58-fache GP-Sieger mit einer frischen Bestzeit nach.



Aston Martin-Star Fernando Alonso schimpfte am Funk: «Denkt Hamilton, er sei der Einzige auf der Strecke? Und der Kerl hat das jetzt zum zweiten Mal in Folge getan.» Rekord-Champion Hamilton war mitten auf der Bahn herumgegondelt, wohl ungewarnt von der Boxenmannschaft, dass Alonso herangeschossen kommt.



Jubel auf den Rängen nach einer Viertelstunde: Charles Leclerc vor Carlos Sainz, erst dann Max Verstappen. Leader Leclerc monierte am Funk, die Servolenkung funktioniere nicht richtig.



Mercedes-Fahrer George Russell rückte auf Rang 4 vor, als erster Fahrer auf den weichen Pirelli, als Quali-Übung. Das konnte Miami-Sieger Lando Norris besser, jedenfalls auf den ersten zwei Pistensektoren, dann brach der McLaren-Fahrer den Versuch ab, dies nach einem Fahrfehler aus der zweiten Rivazza heraus.



Leclerc legte auf weichen Pirelli-Reifen nach, Sainz versemmelte den letzten Sektor. Dann kam Verstappen: Der Wagen nun sichtlich besser liegend, aber viele Gegner im Weg, eine halbe Sekunde hinter Leclerc.



Wozu McLaren fähig sein, ließ Oscar Piastri anklingen: Zweitbester hinter Leclerc nach 30 Minuten. Hätte Norris die Runde fertigfahren können, wäre er wohl Leader gewesen.



Pérez gelang zunächst keine gute Runde: Ideal läuft das noch nicht bei Red Bull Racing.



Während Sainz in der Variante Alta abkürzte, haute Leclerc eine neue Bestzeit raus, vor Piastri, dem verblüffenden Tsunoda im Auto der Racing Bulls und Lewis Hamilton.



Max Verstappen am Funk: «Ich weiß ja nicht, das ist alles so schwierig. Mir fehlt einfach der Grup an der Vorderachse. Dann wurde Max von Hamilton aufgehalten, der sich mit einer Handbewegung entschuldigte, offenbar hatte der Brite seinen früheren WM-Rivalen nicht gesehen. Verstappen sehr irritiert, mit sich und der Welt unzufrieden, nur noch Siebter.



Hamilton dann mit den rot markierten, weichen Pirelli neu auf Rang 4.



Nico Hülkenberg tauchte als Neunter in den Top-Ten auf, wie oft eine bärenstarke Darbietung des Haas-Fahrers.



Danach stellten die meisten Fahrer um auf Dauerläufe, mit mittelharten Reifen (gelb markiert) und harten Walzen (weiß markiert).



Fazit: Ferrari und McLaren sind schnell, Tsunoda ist die Überraschung des Trainings, Red Bull Racing hat noch viel Arbeit. Das zeigte auch ein Ausflug von Verstappen in ein Kiesbett an der italienischen Traditionsbahn, kurz vor Schluss des Trainings.





2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059