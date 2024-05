Imola-GP im TV: So wichtig ist die Pole-Position

​Darauf warten nicht nur die Tifosi mit Spannung: Abschlusstraining zum Grand Prix der Emilia-Romagna auf der Imola-Rennstrecke. Wir sagen, wie wichtig hier ein Platz in Startreihe 1 ist.

18. Mai 2024: Um 16.00 Uhr geht es im Autodromo Enzo e Dino Ferrari um die Wurst: Wer schnappt sich in Italien die Pole-Position? Klar hoffen die Tifosi auf Charles Leclerc und Carlos Sainz in den Ferrari, Favorit aber bleibt Max Verstappen, der bislang bei allen sechs GP-Qualifyings 2024 die Bestzeit herausgefahren hat.

Wie wichtig ist eigentlich die Pole in Imola? Bei den bisherigen 30 GP-Wochenenden im Rahmen der Formel-1-WM fuhr der spätere Sieger zehn Mal von Pole los, neun Mal von Startplatz 2. Fast zwei Drittel aller Rennen wurden also von Piloten gewonnen, die aus der ersten Startreihe losbrausten.

Wie sich das dieses Mal entwickelt, darüber halten wir Sie heute mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, ab ca. 15.45 Uhr, dazu gibt es hier die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, RTL, Sky, ORF und SRF.





Emilia-Romagna-GP von Imola im TV

Samstag, 18. Mai

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Michael Schumacher

11.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Mika Häkkinen

12.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024

12.10 ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Miami 2024



Sonntag, 19. Mai

06.00 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Alain Prost

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

08.10 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso Nürburgring 2007

09.30 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jean Alesi USA 1990

09.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda Estoril 984

11.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button Kanada 2011

11.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.30 Sky Sport F1 – Top 10 Moments of Brilliance: Ayrton Senna

12.45 Sky Sport F1 – Legends of F1: Ayrton Senna

13.00 ServusTV – Countdown zum Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.10 SRF2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

14.55 ServusTV – Beginn Berichterstattung GP Emilia-Romagna

15.00 Großer Preis der Emilia-Romagna (63 Runden)

16.30 ServusTV – Analyse des Rennens

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Motorhome mit Formel-1-GP Emilia-Romagna

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Greatest Comebacks: Kimi Räikkönen

19.00 Sky Sport F1 – GP Emilia Romagna Wiederholung

23.35 ORF1 – GP Emilia-Romagna Wiederholung





2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059