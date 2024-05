Max Verstappen 7. in Imola: «Schlechter geht’s nicht»

Max Verstappen vor Yuki Tsunoda in Imola

​Formel-1-Champion Max Verstappen hatte keinen guten Tag in Italien. Der WM-Leader ist mit der Fahrzeugbalance in Imola überhaupt nicht happy und knurrt: «Also schlechter geht’s nicht.»

Wiederholt meldete sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen am Funk, hörbar unzufrieden mit der Fahrzeugbalance jenes Autos, das als schnellstes im Feld gilt – oder müssten wir sagen: galt?

An diesem Trainingsfreitag im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola ist RBR nicht in Sieg- und Titelform, und der Erste, der das zugibt, ist Max Verstappen: «Die übliche Balance war einfach nicht da, ich habe mich im Wagen nicht wohlgefühlt. Ganz ehrlich: Es war wirklich übel, auch der Dauerlauf war nicht gut.»



«Wir sind in Sachen Tempo nicht auf dem üblichen Niveau, und das müssen wir schleunigst auf die Reihe bekommen.»

Und wenn der Wurm erst mal drin ist, dann richtig: Verstappen stolperte über seinen alten WM-Rivalen Lewis Hamilton, der Engländer war von seinem Kommandostand nicht über den heranschiessenden Max informiert worden. Das passte zu diesem missglückten Tag.

Auf die Frage, ob es am Samstag besser laufen werde, meinte der 58-fache GP-Sieger mit Galgenhumor: «Also schlechter als heute geht’s nicht.»





2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059