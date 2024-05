Miami-Sieger Lando Norris: «Kein reibungsloser Tag»

In Miami feierte Lando Norris den ersten GP-Sieg seiner Karriere, in Imola erlebte er aber keinen sorgenfreien Auftakt ins Rennwochenende. Der McLaren-Pilot beendete den Tag als Zwölftschnellster.

Beflügelt von seinem GP-Debütsieg in Miami reiste Lando Norris nach Imola zur siebten WM-Runde der Saison. Der McLaren-Star wollte den Schwung vom vorangegangenen Rennen mitnehmen, bekundete aber keinen reibungslosen Auftakt ins Rennwochenende.

Im ersten Training drehte er 17 Runden und war am Ende der Achtschnellste. Die zweite Session fiel mit 30 Umläufen deutlich produktiver aus. Am Ende musste er sich aber mit dem zwölften Platz auf der FP2-Zeitenliste begnügen, während sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri als Zweitschnellster zeigte, was im Papaya-Renner möglich war.

Norris fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Insgesamt war es ein ziemlich vernünftiger Tag. Aber es war auch ein etwas chaotisches erstes Training. Wir haben mit einigen Messgittern am Auto ein paar Aero-Tests absolviert, danach hatten wir einige Probleme mit dem Fahrzeug. Es war also kein reibungsloser Tag.»

«Aber wir konnten zwischen den Sessions einen wirklich guten Schritt nach vorne machen und danach fühlte ich mich ziemlich wohl», fügte der 24-Jährige an. Und er ergänzte: «Ich denke, wir sind in einer guten Position, obwohl ich am Ende keine gute Runde hinbekommen habe. Aber ich glaube nicht, dass wir viel am Auto ändern müssen, es geht eher um kleinere Anpassungen. Heute war es zeitweise auch ziemlich windig, das machte die Arbeit am Steuer knifflig.

2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059