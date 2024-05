Hamilton: «So nah dran wie noch nie in diesem Jahr»

Lewis Hamilton war am Ende des Trainingsfreitags in Imola der Viertschnellste. Der siebenfache Weltmeister zog nach dem Auftakt ins siebte Rennwochenende des Jahres eine positive Zwischenbilanz.

Für Lewis Hamilton verliefen die ersten beiden Trainingssessions auf dem Rundkurs von Imola erfreulich. Der Mercedes-Star, der das Werksteam der Sternmarke nach der laufenden Saison in Richtung Ferrari verlassen wird, belegte im ersten Training nach 27 gedrehten Runden den siebten Platz. In der zweiten Session des Tages legte er 29 Umläufe nach und verbesserte er sich auf Platz 4.

Hinterher erklärte der 103-fache GP-Sieger: «Das war ein guter Start ins Wochenende. Wir haben einen produktiven Tag erlebt und konnten alle drei Reifenmischungen ausprobieren. Die Fahrzeugbalance fühlte sich gut an und ich hatte ganz allgemein ein gutes Gefühl da draussen.»

Mit Blick auf die Konkurrenz hielt der 39-jährige Brite fest: «Einige Teams haben einen guten Eindruck hinterlassen, speziell McLaren und Ferrari wirkten schnell. Aber wir sind so nah dran wie noch nie in diesem Jahr. Davon lassen wir uns aber nicht beirren, wir warten ab und schauen, wie es am Samstag läuft.»

Sein Teamkollege George Russell war in beiden Sessions der fleissigere der beiden Mercedes-Stars. Im ersten Training war er nach 28 Runden der Zweitschnellste, am Ende des Tages musste er sich nach 32 weiteren Umläufen in der zweiten Session mit dem fünften Platz begnügen.

«Das Auto fühlte sich grossartig an und ich war genauso wie Lewis zufrieden mit dem Fahrerhalten. Wir machen auch im Vergleich zur Konkurrenz keine schlechte Figur und sind etwas näher an der Spitze dran als noch in Miami. Im Qualifying werden wir dann genau wissen, wo wir stehen. McLaren sah sehr stark aus, genauso wie Ferrari. Doch ich hoffe, dass wir noch etwas Tempo finden und etwas näher rankommen können. Wie immer werden die Abstände gering ausfallen.»

2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059