Max Verstappen kritisiert Hamilton: «Einmal mehr»

​Einige Piloten mussten nach dem zweiten Imola-Training bei der Rennleitung vorsprechen – wegen Blockierens eines Gegners. Auch Max Verstappen ärgerte sich grün und blau, über Lewis Hamilton.

Es war nicht der Tag von Max Verstappen. In den ersten beiden Trainings im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola hatte der Red Bull Racing-Star grosse Probleme mit der Fahrzeugbalance und war lediglich Siebtschnellster.

Der 58-fache GP-Sieger am Funk: «Ich weiss ja nicht, das ist alles so schwierig. Mir fehlt einfach der Grip an der Vorderachse.»

Dann wurde Max von Hamilton aufgehalten, der sich mit einer Handbewegung entschuldigte, offenbar hatte der Brite seinen früheren WM-Rivalen nicht gesehen.

Verstappen sehr irritiert, mit sich und der Welt unzufrieden, machte einen Schwenker hinüber zu seinem alten WM-Rivalen.

Und Max war nicht der Einzige, der sich an jenem Tag über Hamilton aufregte. Aston Martin-Star Fernando Alonso schimpfte am Funk: «Denkt Hamilton, er sei der Einzige auf der Strecke? Und der Kerl hat das jetzt zum zweiten Mal in Folge getan.»

Rekord-Champion Hamilton war mitten auf der Bahn herumgegondelt, wie bei Verstappen wohl ungewarnt von der Boxenmannschaft, dass ein Gegner herangeschossen kommt.



WM-Leader Verstappen wurde nach dem zweiten Training auf die Situation mit Hamilton angesprochen und meinte: «Das ist nicht das erste Mal vorgefallen. Du versuchst natürlich, die Ruhe zu bewahren, aber einmal mehr …»



«Als grösseres Bild haben wir ganz andere Probleme, und ich will das auch nicht aufbauschen.»



Hamilton meinte: «Ich war auf einer Auslaufrunde und dachte, niemand sei hinter mir. Klar ist das unterm Strich mein Fehler. Ich versuchte, mich mit einer Handbewegung zu entschuldigen, aber er war zu frustriert.»



Die Rennleitung sah sich die verschiedenen Situationen an und entschied, so wie auch bei Charles Leclerc, der von Sergio Pérez eingebremst wurde – keine Strafe notwendig.





2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059