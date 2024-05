Fernando Alonso: Sorgenfalten vor dem Qualifying

Aston Martin-Routinier Fernando Alonso beendete beide Freitagstrainings in Imola jeweils auf dem zehnten Platz. Der zweifache Champion erklärte hinterher, was ihm mit Blick aufs Qualifying Sorgen bereitet.

Wie die meisten Formel-1-Teams hat auch Aston Martin neue Teile für das Imola-Wochenende am Auto. Das zweite grosse Upgrade nach dem Rennen in Suzuka umfasst einen völlig neuen Frontflügel, auch die Form der Fahrzeugnase ist neu. Zudem wurde beim Unterboden, Diffusor, Heckflügel, der Verkleidung und der Hinterradaufhängung nachgebessert.

Auf der Zeitenliste machen sich die Neuerungen noch nicht bemerkbar. Alonso war in beiden Sessions am Freitag der Zehntschnellste, ihm fehlten am Ende mehr als neun Zehntel auf die Bestzeit von Ferrari-Star Charles Leclerc. Sein Teamkollege Lance Stroll schnitt noch schlechter ab. Die erste Session beendete der Kanadier auf Platz 12, im zweiten Training landete er auf dem 13. Platz.

Alonso, der sich im zweiten Training über Lewis Hamilton ärgerte, der ihm im Weg war, erklärte gleich nach getaner Arbeit: «Es ist gut, wieder einen traditionelleren Freitag zu haben, nachdem wir zwei Sprint-Wochenenden in Folge hatten. wir konnten mehr Run den drehen und die Updates ausprobieren, die wir dabei haben.»

«Wir haben viele Daten gesammelt, die wir nun auswerten werden, um herauszufinden, wie sie sich aufs Auto auswirken. Und wir werden dann auch wissen, welches die besten Teile sind, um im Qualifying die bestmögliche Leistung abrufen zu können», ergänzte der 32-fache GP-Sieger.

Der 42-Jährige äusserte mit Blick auf die anstehende Zeitenjagd aber auch eine Sorge: «Wir wissen, dass der Verkehr eine Herausforderung sein wird, deshalb wird es darum gehen, das Timing richtig hinzubekommen, um freie Fahrt zu haben.»

2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059