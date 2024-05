Damon Hill zu Mercedes: «Kommt mir bekannt vor»

​Wie echt ist der Speed von Mercedes? Im zweiten Imola-Training glänzten Hamilton und Russell mit den Rängen 4 und 5, im dritten Training lief es nicht ganz so gut. Weltmeister Damon Hill ist skeptisch.

Noch nie ist Mercedes-Superstar Lewis Hamilton so mittelmässig in eine GP-Saison gestartet: Nach sechs GP-Wochenenden steht der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer mit nur 27 Punkten da, das bedeutet WM-Zwischenrang 9.

Zum Schrecken seiner zahlreichen Fans: Seit mehr als einem halben Jahr ist der Engländer nicht mehr in die Top-Fünf gefahren, sein letzter Podestplatz in einem Formel-1-GP geht Mexiko Ende Oktober 2023 zurück, damals wurde er hinter Max Verstappen Zweiter.

Und nun in Imola dies: Ermutigender Speed von Mercedes im zweiten Training, mit Lewis Hamilton und George Russell auf den Rängen 4 und 5. Hamilton witterte, dass Mercedes in dieser Saison der Spitze noch nie so nahe gekommen sei.

Im dritten Training Russell auf P5, Hamilton auf P17. Am Motor liegt es nicht: zwei McLaren mit Mercedes-Kundentriebwerken vorne.

Damon Hill, Formel-1-Champion des Jahres 1996 mit Williams und 22-facher GP-Sieger, bleibt skeptisch. Der 63-jährige Engländer in Diensten der britischen Sky sagt vor dem Abschlusstraining zum Emilia Romagna-GP: «Ich gebe hier jetzt mal den Schwarzmaler und behaupte – was wir am Freitag von Mercedes erlebt haben, das kommt mir bekannt vor.»



«So viele Male haben wir von Mercedes guten Speed gesehen am Freitag, aber dann nimmt Red Bull Racing bei Max Verstappen Sprit aus dem Tank und dreht die Motorleistung hoch. Also warten wir mal ab, was in der Quali passiert.»



Nach dem dritten Training würden wir sagen: Ein Duell zwischen McLaren und Ferrari um die Pole, Red Bull Racing muss ziemlich zulegen, um die Pole-Serie von Max Verstappen fortzusetzen.



Beste Qualifikations-Platzierung von Lewis Hamilton und George Russell in dieser Saison: Russell auf Startplatz 3 in Bahrain, Hamilton auf Startplatz 7 in Japan.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff in Imola nach dem dritten Training: «Das Problem ist noch immer das gleiche. Wir schaffen es nicht konstant genug, die Reifen und den Wagen so in Einklang zu bringen, dass Lewis und George konkurrenzfähige Zeiten fahren.»



Der Wiener weiter: «Wenn du früher auf den Klassenbesten drei Zehntel verloren hast, warst du noch immer Dritter. Heute findest du dich bei einer so hohen Leistungsdichte in der Königsklasse dort wieder, wo wir ungefähr zu finden sind.»





3. Training, Imola

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,529 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,829

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,067

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,087

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,095

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,366

07. Alex Albon (T), Williams, 1:16,470

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:16,481

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,543

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,547

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,560

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,631

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,668

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,695

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,794

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,923

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,960

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,339

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,361

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,891





2. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,906 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,098

03. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,286

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,297

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,311

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,423

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,447

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,552

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,826

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,838

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,967

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,980

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,991

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,008

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,064

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,088

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,129

18. Alex Albon (T), Williams, 1:17,135

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,606

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,848





1. Training, Imola

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,990 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,094

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,120

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,233

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,240

06. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,388

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,408

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,602

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,807

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,867

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,905

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,072

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,142

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,612

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:18,667

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,827

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,129

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,901

19. Alex Albon (T), Williams, 1:20,050

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,059